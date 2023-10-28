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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Семья, пережившая взрыв и пожар в многоквартирном доме: была оранжевая вспышка, а потом – сплошная тьма

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Утром спасатели отправились проверять безопасность многоквартирного дома.
Утром спасатели отправились проверять безопасность многоквартирного дома. Фото: Elmo Riig

Громкий взрыв, оранжевая вспышка, а затем темнота. «Мы находились прямо под взрывом, дети были дома. Я крикнула мужу, что надо бежать на улицу», - вспоминает жительница улицы Тооме, чья квартира находится под балконом, где произошел взрыв.

Субботнее утро после пожара на улице Тооме: печальное и трагическое зрелище, спасатели, только что проверившие безопасность здания, уезжают, охранники стоят на улице, а жильцы дома пытаются получить информацию о том, как попасть внутрь. Люди, нуждающиеся в лекарствах, смогли попасть в свои квартиры по предварительной договоренности.

Семья, над детской комнатой который был взрыв, также стоит у дома.

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