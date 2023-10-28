ГАЛЕРЕЯ ⟩ Семья, пережившая взрыв и пожар в многоквартирном доме: была оранжевая вспышка, а потом – сплошная тьма

Субботнее утро после пожара на улице Тооме: печальное и трагическое зрелище, спасатели, только что проверившие безопасность здания, уезжают, охранники стоят на улице, а жильцы дома пытаются получить информацию о том, как попасть внутрь. Люди, нуждающиеся в лекарствах, смогли попасть в свои квартиры по предварительной договоренности.