ПЕРСОНА ⟩ Новый мэр Нарвы Яан Тоотс: воспринимаю свою должность как миссию

Но вернемся к вотуму недоверия, который был вынесен мэру Нарвы Катри Райк 16 сентября на заседании Нарвского городского собрания.

Чем и кому не угодила Катри Райк?

По словам председателя инициировавшей вотум фракции «Нарва» Алексея Евграфова, причиной для этого стала невозможность наладить нормальное сотрудничество между мэрией и городским собранием, а также проявленная мэром некомпетентность в ряде вопросов.

Однако сама Райк называет смену власти предательством и связывает ее с новым председателем Центристской партии – Михаилом Кылвартом, который посещал Нарву незадолго до того, как Райк выдвинули вотум недоверия.

«В Нарве есть традиция: если ты член горсобрания, то у тебя должно быть рабочее место. В городской системе. С хорошей зарплатой, естественно, на должности руководителя, ни в коем случае не ниже. Пять человек, пять женщин нуждаются в рабочем месте в сфере образования с бессрочным договором. Я не была готова оформить эти договоры», – сказала Райк в интервью Postimees.

Самопожертвование

Новоиспеченный мэр всюду твердит, что новая должность для него – акт самопожертвования, миссия, исходящая от благодарности региону и желания отдать ему что-то взамен. Имея за плечами большой опыт руководства крупными предприятиями, Тоотс, вероятно, привык и к более высокой зарплате, чего новая должность не предусматривает: 4000 евро брутто – столько будет получать новый мэр за свой труд.

Яан Тоотс. Фото: Тайро Луттер

Яан Тоотс (родился 7 сентября 1957 года в Тарту) - эстонский бизнесмен и политик, бывший госслужащий, сотрудник милиции и полиции, с 2023 года мэр Нарвы.

Политик с большим стажем работы в органах охраны правопорядка и в сфере предпринимательства.

В первые годы после восстановления независимости возглавлял Специальную службу Эстонской Республики, был заместителем гендиректора полиции и канцлером МВД.

Входил в руководство ряда крупных предприятий, в частности, был директором AS Hansatee (Tallink), руководителем Таллиннского порта, председателем правления OÜ Rotermann Grupp, замдиректора Рижского порта.

Из общественных должностей можно отметить членство в исполкоме Олимпийского комитета, руководство Эстонским союзом велоспорта, восемнадцатилетний стаж работы в правлении Эстонской торгово-промышленной палаты.

С 2019 года является членом Центристской партии, руководит тартуским отделением партии и является депутатом городского собрания.