ПЕРСОНА ⟩ Новый мэр Нарвы Яан Тоотс: воспринимаю свою должность как миссию

После крайне противоречивой ситуации с отставкой мэра Нарвы Катри Райк, фракция «Нарва» быстро предложила на пост новую кандидатуру – Яана Тоотса, члена Центристской партии, деятельность которого в основном велась в Тарту. 19 голосами за и одним против Тоотса – единственного кандидата, так как фракция Respekt от себя кандидатуру не выдвигала, – 5 октября избрали новым мэром приграничного города.
Но вернемся к вотуму недоверия, который был вынесен мэру Нарвы Катри Райк 16 сентября на заседании Нарвского городского собрания.
Чем и кому не угодила Катри Райк?
По словам председателя инициировавшей вотум фракции «Нарва» Алексея Евграфова, причиной для этого стала невозможность наладить нормальное сотрудничество между мэрией и городским собранием, а также проявленная мэром некомпетентность в ряде вопросов.
Однако сама Райк называет смену власти предательством и связывает ее с новым председателем Центристской партии – Михаилом Кылвартом, который посещал Нарву незадолго до того, как Райк выдвинули вотум недоверия.
«В Нарве есть традиция: если ты член горсобрания, то у тебя должно быть рабочее место. В городской системе. С хорошей зарплатой, естественно, на должности руководителя, ни в коем случае не ниже. Пять человек, пять женщин нуждаются в рабочем месте в сфере образования с бессрочным договором. Я не была готова оформить эти договоры», – сказала Райк в интервью Postimees.
Самопожертвование
Новоиспеченный мэр всюду твердит, что новая должность для него – акт самопожертвования, миссия, исходящая от благодарности региону и желания отдать ему что-то взамен. Имея за плечами большой опыт руководства крупными предприятиями, Тоотс, вероятно, привык и к более высокой зарплате, чего новая должность не предусматривает: 4000 евро брутто – столько будет получать новый мэр за свой труд.
Яан Тоотс (родился 7 сентября 1957 года в Тарту) - эстонский бизнесмен и политик, бывший госслужащий, сотрудник милиции и полиции, с 2023 года мэр Нарвы.
Политик с большим стажем работы в органах охраны правопорядка и в сфере предпринимательства.
В первые годы после восстановления независимости возглавлял Специальную службу Эстонской Республики, был заместителем гендиректора полиции и канцлером МВД.
Входил в руководство ряда крупных предприятий, в частности, был директором AS Hansatee (Tallink), руководителем Таллиннского порта, председателем правления OÜ Rotermann Grupp, замдиректора Рижского порта.
Из общественных должностей можно отметить членство в исполкоме Олимпийского комитета, руководство Эстонским союзом велоспорта, восемнадцатилетний стаж работы в правлении Эстонской торгово-промышленной палаты.
С 2019 года является членом Центристской партии, руководит тартуским отделением партии и является депутатом городского собрания.
«Воспринимаю свою должность больше как миссию. Я уже в том возрасте, когда у меня все есть: многого достиг, имел свой бизнес. Мое главное богатство – пятеро детей. Сейчас просто не хочу сидеть дома и готов внести свою лепту в важное дело: быть мэром Нарвы и работать для души», – говорит Тоотс в интервью Rus.Postimees.
Руководить городом – как руководить предприятием
До избрания нового мэра Райк высказывала мнение о том, что центристы могут утвердить на эту должность более уступчивого человека. Учитывая, что многие годы Тоотс не был полностью внедрен в общественную и политическую жизнь Нарвы, возникают справедливые подозрения, что горсобрание может этим воспользоваться и решать что-то за спиной новоиспеченного мэра, на которого разом навалилось огромное количество забот.
Об этом говорят и в оппозиционной фракции Respekt. По итогу встречи фракции с Тоотсом, состоявшейся за два дня до выборов мэра, председатель Respekt Яна Кондрашова сказала, что не впечатлена кандидатом, он не показался ей убедительным: конкретно и воодушевленно на встрече с нарвской оппозицией Тоотс якобы говорил только о своем бизнес-опыте и опыте службы в сфере внутренней безопасности.
«Воспринимаю свою должность больше как миссию. Я уже в том возрасте, когда у меня все есть: многого достиг, имел свой бизнес. Мое главное богатство – пятеро детей. Сейчас просто не хочу сидеть дома и готов внести свою лепту в важное дело: быть мэром Нарвы и работать для души», – говорит Тоотс в интервью Rus.Postimees.
Однако Тоотс настроен оптимистично и считает, что делать за спиной можно что угодно, но работать и руководить придется всем вместе:
«Да, меня можно считать человеком, пришедшим со стороны, зато я руководил многими предприятиями – и не только в Эстонии, но и в Латвии. У меня также была возможность поработать один год в Лондоне. Опыт есть. Управлять городом – это почти то же самое, что руководить большим предприятием. Руководителю нужно отвечать за работников, в данном случае – жителей, и если им будет хорошо, что никого не волнует, откуда пришел руководитель, из Тарту или из Таллинна»
Мотивация есть, ответов на главные вопросы нет
Годами Ида-Вирумаа страдает от нехватки рабочих мест. Тоотс, конечно же, выделяет эту проблему как самую главную.
В 1991 году в Нарве проживало 88-89 000 человек, сегодня население города сократилось до 55 000. Бюджет города составляет около 120 миллионов – в три раза меньше, чем в Тарту, тогда как территория – на 40 процентов больше.
Однако пока Тоотс конкретных ответов на главные вопросы не дает. Что касается рабочих мест, мэр упоминает лишь строительство нового завода магнитов, а на справедливое «но всех же на один завод не отправишь» размыто отвечает, что нужно и дальше уговаривать бизнесменов приезжать в Нарву, обустраивать городское пространство и проводить больше культурных мероприятий.
Судьба учителей
Не менее важной проблемой для Нарвы стал вопрос перехода на эстоноязычное образование. По аналогии с таллиннской городской властью, которая относится к переходу скептически, были опасения, что назначение мэра-центриста в Нарве застопорит процесс реформы образования, однако Тоотс заявляет, что против закона никто идти не собирается. И, тем не менее, не отрицает, что воплотить его в жизнь будет нелегко.
«Мы 32 года жили спокойно, теперь же сделали новый закон и дали два года на реализацию - это невозможно. Но, конечно, мы не пойдем против закона, – утверждает мэр. - Учителя понимают, что времени осталось мало, всего десять месяцев. В Нарве 312 преподавателей школ и детсадов не имеют категории С1. Полагаю, что 20 процентов из них могут успеть сдать эстонский. У остальных будут проблемы. В первую очередь у тех, кто не сдаст даже на В2. Сейчас нужно встречаться с министром образования. Будем вместе думать, как выйти из этой ситуации».
Тоотс признает, что даже более высокий коэффициент зарплат, установленный для работников сферы образования в Ида-Вирумаа, не решает проблему: холостяки, к примеру, могут и решиться на переезд, однако пары себе такого позволить не смогут. Таким образом мы возвращаемся к проблеме номер один - нехватка рабочих мест.
Зима близко
Но упомянутые выше проблемы – это еще далеко не все. С началом отопительного сезона нарвитян настигли новые неприятности – резкий скачок цен на отопление. Мэр уточняет, что для правительства это двойной удар, так как с нового года поднимется еще и минимальная зарплата – до 820 евро. В городе больше 2000 муниципальных работников, включая сотрудников детских садов. Поэтому основная часть дополнительного бюджета на 1,2 миллиона евро уйдет на оплату счетов за тепло и электричество.
«Бюджет очень ограничен. Дополнительный бюджет составит где-то всего лишь 1,2 миллиона евро. Представьте себе! Не 21! Финансовое положение этого города очень плохое. Отопление выросло на 84 процента, в начале следующего года налог с оборота вырастет на десять процентов, что сделает все дороже, – говорит мэр в интервью Postimees. – Видимо, и государству здесь придется подставить плечо. Мы и впрямь говорим, что Европа и Эстония начинаются здесь, но если начать говорить о деньгах, то...»
Без воды
Биография, разговоры о планах, о бюджете - все это на самом деле ничего не дает жителю Нарвы. Мэр избран, но информация о том, в каких странах и как он раньше зарабатывал деньги, пока не обнадеживает. А ожидать конкретного плана действий от человека, вступившего в должность несколько недель назад, как минимум, рановато. Давайте дадим Тоотсу время. И понадеемся, что раз государство решило взяться за Ида-Вирумаа своей твердой рукой, то, запуская эту руку в регион, не покалечит его жителей.