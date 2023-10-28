Пять сценариев в секторе Газа. Что будет после свержения ХАМАС?

То, что вакуум политической власти может привлечь еще более радикальные силы, было продемонстрировано, например, в Афганистане, где террористическое «Исламское государство» (ИГ) использовало в своих целях явную слабость госинститутов даже после захвата власти в стране талибами. Аналогичных успехов ИГ добилось и в африканском регионе Сахель, где слабость или даже отсутствие государственных структур также сыграли ему на руку.

Даже Иран с его фантазиями об уничтожении Израиля, несмотря на возможную потерю прежних «партнеров», таких как ХАМАС и террористическая группировка «Исламский джихад», может воспользоваться вакуумом власти в секторе Газа и использовать новые методы или даже новых союзников для создания постоянной угрозы Израилю. Как в этих условиях могла бы выглядеть новая власть в Газе? Мильштейн видит несколько вариантов - однако все они, по его оценке, проблематичны. С ним согласен и Штефан Штеттер, политолог из Университета бундесвера в Мюнхене.

Сценарий 1: Израиль снова контролирует сектор Газа

Одним из возможных сценариев является восстановление Израилем прямого военного контроля над сектором Газа, как это было до 2005 года, то есть возвращение Израиля в качестве оккупационной державы в Газу. Однако такой шаг мог бы спровоцировать новое вооруженное сопротивление.