ВЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ ⟩ Четыре причины для покупки жилья в этом году

Это объясняет руководитель по продажам Scandium Kinnisvara Майа Лышко.

Увеличение налога с оборота

С 1 января 2024 года налог с оборота повысится на 2%. А это значит, что цены на многие новостройки с нового года тоже вырастут на 2%. При цене квартиры в 300 000 евро удорожание составит 6 000 евро. Это сравнимо со стоимостью мебели для маленькой кухни или всем бюджетом на бытовую технику. Но если вы купите квартиру сегодня или даже просто зарезервируете ее, некоторые застройщики предлагают взять эту сумму на себя. Стоит с уверенностью использовать такое предложение, ведь 2% - это существенная экономия.

Хорошие условия кредита

Ряд крупных банков продлили выгодные условия кредитования новостроек энергетического класса А до конца года. Некоторые новые разработки также имеют специальные соглашения с банками, согласно которым с помощью пароля плата за договор может быть снижена или отсутствовать вообще. Рекомендую уточнять специальные условия у специалистов по продажам.

Расширенный выбор

Выбор квартир в новостройках сегодня существенно лучше, чем, например, год назад. Несколько прекрасных новостроек появились на рынке как в Таллинне, так и в небольших городках, граничащих со столицей, да и в других частях Эстонии. Присоединившись к проекту заранее, вы сможете выбрать понравившиеся материалы внутренней отделки и вместе с застройщиком построить дом своей мечты.

Весной или в начале лета будущего года завершается несколько масштабных проектов в Таллинне и его окрестностях. Оформив бронирование сегодня, вы будете иметь достаточно времени для продажи старой квартиры и других важных дел.

Переговоры успешнее