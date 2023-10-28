Страшный пожар в Вильянди: что будет со сгоревшим домом?

По словам управляющего домом Рейго Ранну, в первую очередь необходимо очистить крышу. «Необходимо вывезти десятки и десятки тонн мусора», - сказал он. После работ по уборке на пол чердака будет наклеена SBS покрытие, которой покрыты многие многоквартирные дома с плоскими крышами.

В субботу утром управляющий домом вместе с вызвавшейся помочь строительной компанией Mulgi Ehitus и несколькими жильцами отправились на осмотр повреждений. Они обнаружили, что крыша полностью разрушена. Для обследования остальных конструкций здания будет приглашен эксперт.

Владельцам квартир предстоит решить, когда и как они смогут вновь заселиться в свое жилье.

Руководитель строительной компании Mulgi Ehitus Рейн Кесслер выразил надежду, что бригада начнет работу уже на следующей неделе. В субботу он сам посетил квартиру на четвертом этаже и пришел к выводу, что она пригодна к восстановлению. «Самое страшное - это крыша», - сказал он, оценив стоимость восстановления примерно в 50 000 евро. Он посоветовал жильцам включить отопление, открыть окна и накрыть мебель полиэтиленовой пленкой.

Дом, построенный в 2000 году имел каменную крышу поверх деревянной конструкции. Мансарды не было. Это один из немногих нереконструированных домов в районе, что во многом объясняется годом постройки здания. «Государственную поддержку Kredex можно получить для зданий, построенных до 2000 года», - пояснил Ранну.