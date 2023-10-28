Еще одна трагедия в Вильянди: пожар в жилом доме унес жизнь пожилого мужчины

Пожар обнаружили сотрудники дома призрения, которые пришли навестить пожилого человека. Они быстро вытащили его из задымленного дома и начали реанимировать. Реанимацию перехватили прибывшие на место происшествия спасатели из Мустла, а затем и медики скорой помощи. Несмотря на все усилия, спасти жизнь 86-летнего мужчины не удалось.

Спасатели из Мустла и Тырва с помощью огнетушителей и ведер с водой потушили небольшой пожар в спальне дома.

Дальнейшее расследование позволит выяснить точные обстоятельства происшествия и причину пожара.

По словам руководителя спасательной команды, в доме был исправный дымоход и современная электрическая система, однако спасатели не обнаружили в доме ни одного датчика дыма. В потолках комнат были пустые розетки для датчиков. Спасательный департамент напоминает, что для быстрого обнаружения пожара необходимо иметь в каждом доме работающий дымовой датчик. Даже относительно небольшой пожар может быть опасен для жизни из-за дыма и гари. Только работающий и правильно установленный дымовой датчик может спасти жизнь.