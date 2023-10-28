Еще одна трагедия в Вильянди: пожар в жилом доме унес жизнь пожилого мужчины

Сегодня в 13:17 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в доме в деревне Кярстна волости Вильянди. Из дома был вытащен человек, но, к сожалению, реанимировать его не удалось.
Пожар обнаружили сотрудники дома призрения, которые пришли навестить пожилого человека. Они быстро вытащили его из задымленного дома и начали реанимировать. Реанимацию перехватили прибывшие на место происшествия спасатели из Мустла, а затем и медики скорой помощи. Несмотря на все усилия, спасти жизнь 86-летнего мужчины не удалось.
Спасатели из Мустла и Тырва с помощью огнетушителей и ведер с водой потушили небольшой пожар в спальне дома.
Дальнейшее расследование позволит выяснить точные обстоятельства происшествия и причину пожара.
По словам руководителя спасательной команды, в доме был исправный дымоход и современная электрическая система, однако спасатели не обнаружили в доме ни одного датчика дыма. В потолках комнат были пустые розетки для датчиков. Спасательный департамент напоминает, что для быстрого обнаружения пожара необходимо иметь в каждом доме работающий дымовой датчик. Даже относительно небольшой пожар может быть опасен для жизни из-за дыма и гари. Только работающий и правильно установленный дымовой датчик может спасти жизнь.
За неделю в результате пожаров погибли три человека. В минувшие выходные в Отепя погиб мужчина средних лет, а 24 октября в волости Кастре - пожилая женщина. Всего в этом году в Эстонии в результате пожаров погиб уже 31 человек.