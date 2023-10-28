В Иране умерла 16-летняя Армита Гераванд. Месяц назад ее задержали и по всей видимости избили за отсутствие хиджаба

«Армита Гераванд, студентка из Тегерана, скончалась час назад после интенсивного лечения и 28-дневной госпитализации в отделении интенсивной терапии», — сообщило иранское информационное агентство Borna, связанное с министерством по делам молодежи исламской республики.

По данным независимой правозащитной организации Hengaw, инцидент в метро произошел в воскресенье 3 октября.

Представители властей остановили ее на платформе и потребовали, чтобы она покрыла голову. Когда девушка отказалась, они применили к ней грубую силу, в результате чего ее доставили в ближайший военный госпиталь.

Власти категорически отрицают, что травмы были нанесены сотрудниками полиции, но активисты Hengaw на этом настаивали.

В начале октября Армита Гераванд впала в кому.

Многие иранцы сравнивали случай, произошедший с Армитой, с тем, что случилось в прошлом году с 22-летней Махсой Амини. Она также была задержана за несоблюдение правил ношения хиджаба, позже женщину избили в полицейской машине, через несколько дней после задержания Махса умерла.

Похороны иранки переросли в массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.

Протесты называли рекордными, и по числу участников, и по продолжительности.

Сотни людей были убиты и казнены за участие в том, что официальные власти называли «беспорядками», спровоцированными врагами Ирана на Западе.

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