На бирже электроэнергии возникли проблемы

В то время как биржа электроэнергии Nordpool обычно публикует информацию о ценах на электроэнергию в 13:45 по эстонскому времени, в субботу публикация завтрашней цены на электроэнергию была задержана по техническим причинам.
Nordpool объявила, что биржа не функционирует нормально, поэтому цены на электроэнергию еще не опубликованы. Биржа принесла свои извинения.
Если в субботу средняя биржевая цена в Эстонии составляла 14,7 цента за киловатт-час, то в воскресенье цена составит 5,1 цента плюс сборы и налоги. В воскресенье не будет ни одного часа, когда электроэнергия стоила бы хотя бы десять центов за киловатт-час. В Финляндии в воскресенье электроэнергия будет стоить 3,6 цента.