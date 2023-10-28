На бирже электроэнергии возникли проблемы

Если в субботу средняя биржевая цена в Эстонии составляла 14,7 цента за киловатт-час, то в воскресенье цена составит 5,1 цента плюс сборы и налоги. В воскресенье не будет ни одного часа, когда электроэнергия стоила бы хотя бы десять центов за киловатт-час. В Финляндии в воскресенье электроэнергия будет стоить 3,6 цента.