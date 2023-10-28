КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Халатность скорой помощи

Именно бригады скорой помощи все видят, и действуют они, как правило, быстро и профессионально. Когда вокруг лежащего человека кипит деятельность, даже расстроенные родственники могут не заметить, что кто-то из бригады фотографирует место происшествия на мобильный телефон. Собственно, никто и не подумает о таком поведении, как и о том, что снимки будут выложены в группу в социальной сети и прокомментированы. Тем более что так ведут себя люди, которые должны защищать нас в чрезвычайных ситуациях.

Вспоминается случай с Кристианом Эриксеном, полузащитником сборной Дании по футболу, который упал в Копенгагене во время чемпионата Европы 2021 года. Несмотря на то что все происходило на публике, товарищи Эриксена по команде образовали занавес вокруг человека с остановившимся сердцем, чтобы его реанимация не была показана в прямом эфире. Такое коллегиальное и, вероятно, инстинктивное поведение было очень трогательным. Эриксен был спасен, но прежде всего было спасено его достоинство.

Даже в общественном месте публика не имеет права видеть, как кто-то мучается или умирает. Мы уже не живем в Средневековье, где люди собирались, чтобы посмотреть на публичные казни. Более того, если снова обратиться к Конституции, то дом человека остается неприкосновенным.