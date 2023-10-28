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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Халатность скорой помощи

Postimees
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Машина скорой помощи. Иллюстративное фото.
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp
  • Таллинская скорая помощь злоупотребляет доверием пациентов
  • Инспекция по защите данных должна выяснить правду
  • Недопустимо распространять фотографии пациентов в социальных сетях

В пятницу выяснилось, что у сотрудников Таллиннской скорой помощи была закрытая группа в социальных сетях, где они распространяли фотографии пациентов, их домов, историй болезней и даже трупов. На основании первичной информации Инспекция по защите данных начала процедуру, которая, как мы надеемся, прояснит все детали этой мрачной истории. На данный момент от сотрудников скорой помощи известно, что фотографии были сделаны в «учебных целях».

В интересах не только пациентов, но и Таллиннской скорой помощи - как можно быстрее выяснить все обстоятельства. Вероятно, большинство сотрудников выполняют свою очень тяжелую работу с душой и этикой. Но возмутительные злоупотребления неизбежно бросают тень на всех них.

Данный случай показателен и даже неправдоподобен в своей ужасности. У каждого из нас бывают моменты, когда, получив проблемы со здоровьем, мы лежим в беспомощном состоянии и только потом благодарим врачей за то, что они привели нас в чувство. Вряд ли кому-то нравится фотографироваться в беспомощном состоянии. Статья 18 нашей Конституции гласит, что никто не должен подвергаться унижающему достоинство обращению. Естественно - и в первую очередь - это касается и тех служб, которые видят нас в непрезентабельном состоянии.

Даже в общественном месте публика не имеет права видеть, как кто-то мучается или умирает. Мы уже не живем в Средневековье, где люди собирались, чтобы посмотреть на публичные казни.

У Инспекции по защите данных сейчас есть прекрасная возможность продемонстрировать свои возможности. Время от времени там происходят довольно странные события: однажды сотрудник Инспекции залез в мусорную корзину и обнаружил документы, которые должны были пройти через измельчитель бумаги; в другом случае компания была привлечена к ответственности за то, что письма графомана лежали в картонной коробке в конце шкафа в офисе, и тот же графоман подал жалобу в Инспекцию на компанию на основании «незаконной обработки его персональных данных».

Именно бригады скорой помощи все видят, и действуют они, как правило, быстро и профессионально. Когда вокруг лежащего человека кипит деятельность, даже расстроенные родственники могут не заметить, что кто-то из бригады фотографирует место происшествия на мобильный телефон. Собственно, никто и не подумает о таком поведении, как и о том, что снимки будут выложены в группу в социальной сети и прокомментированы. Тем более что так ведут себя люди, которые должны защищать нас в чрезвычайных ситуациях.

Вспоминается случай с Кристианом Эриксеном, полузащитником сборной Дании по футболу, который упал в Копенгагене во время чемпионата Европы 2021 года. Несмотря на то что все происходило на публике, товарищи Эриксена по команде образовали занавес вокруг человека с остановившимся сердцем, чтобы его реанимация не была показана в прямом эфире. Такое коллегиальное и, вероятно, инстинктивное поведение было очень трогательным. Эриксен был спасен, но прежде всего было спасено его достоинство.

Даже в общественном месте публика не имеет права видеть, как кто-то мучается или умирает. Мы уже не живем в Средневековье, где люди собирались, чтобы посмотреть на публичные казни. Более того, если снова обратиться к Конституции, то дом человека остается неприкосновенным.

Нет никакого оправдания тому, чтобы фотографировать и выкладывать в социальные сети фотографии больных или умерших в частной домашней обстановке. Мы надеемся на скорое решение по этому делу и на восстановление доверия к Таллиннской скорой помощи.

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