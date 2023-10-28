Литва отправила свой военный корабль наблюдать за линией электропередачи в Балтийском море

По данным ВМС Литвы, кабеля в порученном ему районе Балтийского моря в безопасности.

«Основной подводной инфраструктурой является кабель линии электропередач, соединяющий Швецию и Литву – NordBalt. Соответственно, в ответ на ситуацию в Балтийском море ВМС направили свой противоминный корабль, который контролирует этот кабель, следит за тем, есть ли поблизости подводные объекты, обеспечивает контроль за объектом и его безопасность», - сообщил журналистам Пременецкас в пятницу.

Это судно в Балтийском море следит за тем, какие суда ходят вокруг, также усилен мониторинг нефтяного терминала Бутинге. По словам представителей армии, связь со штаб-квартирой НАТО поддерживается, происходит обмен имеющейся информацией.

Операторы систем природного газа Финляндии и Эстонии сообщили 8 октября, что обнаружили необычное падение давления в газопроводе Balticconnector, в результате чего прекратили подачу газа по нему.

10 октября Финляндия заявила, что поврежден не только газопровод, но и кабель связи между членами НАТО Финляндией и Эстонией. Хельсинки заявил, что утечка в Balticconnector, вероятно, была вызвана внешней деятельностью.