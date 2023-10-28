Близкие заложников ХАМАС требуют встречи с премьером Израиля

В ночь на 28 октября в ЦАХАЛ объявили, что расширяют операцию в секторе Газа. Масштабы развертывания наземных подразделений будут увеличены «с целью демонтажа террористической инфраструктуры ХАМАС», заявил представитель израильской армии Хагари. По его словам, атаки ведутся с воздуха, моря и суши.

Вечером 27 октября ЦАХАЛ подверг северную часть сектора Газа массированному обстрелу, который продолжался в течение всей ночи. В результате атак были поражены 150 подземных целей в секторе, отчитались израильские военные. Предполагается, что заложников могут держать в лабиринте туннелей в секторе, построенных там ХАМАС, отмечает агентство Reuters.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабное нападение на Израиль и устроили самую массовую расправу над мирным населением за всю историю современного израильского государства. В результате атаки погибли более 1400 человек, отметили израильские власти.