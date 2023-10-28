АЙ-АЙ! ⟩ Пассажир подал в суд на авиакомпанию после того, как стюардесса испортила ему татуировку

Как сообщает новостной сайт TMZ, Джордж Латорре в этом месяце летел из Вьетнама в Нью-Йорк и во время длительного перелета попросил стюардессу принести ему чашечку кофе. Однако насладиться заказанным напитком ему не удалось, поскольку в поданном в суд иске Латорре утверждает, что стюардесса, принесшая ему кофе, случайно пролила горячий напиток на его левую руку.