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АЙ-АЙ! ⟩ Пассажир подал в суд на авиакомпанию после того, как стюардесса испортила ему татуировку

Мона Ли Коннапере
, репортер-редактор
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Пассажир подал в суд на авиакомпанию American Airlines, утверждая, что стюардесса пролила на его руку чашку с кофе, который так сильно обжег его, что повредил татуировку.
Пассажир подал в суд на авиакомпанию American Airlines, утверждая, что стюардесса пролила на его руку чашку с кофе, который так сильно обжег его, что повредил татуировку. Фото: Facebook

Разгневанный пассажир подал в суд на американскую авиакомпанию American Airlines, утверждая, что стюардесса повредила его татуировку.

Как сообщает новостной сайт TMZ, Джордж Латорре в этом месяце летел из Вьетнама в Нью-Йорк и во время длительного перелета попросил стюардессу принести ему чашечку кофе. Однако насладиться заказанным напитком ему не удалось, поскольку в поданном в суд иске Латорре утверждает, что стюардесса, принесшая ему кофе, случайно пролила горячий напиток на его левую руку.

Латорре утверждает, что горячий напиток вызвал у него ожог второй степени, в результате чего образовались волдыри, шелушение кожи, кровотечение и шрамы. Кроме того, по словам мужчины, сильные ожоги испортили татуировку на его руке, поскольку теперь посередине нательного украшения красуется большой шрам. В жалобе, поданной Латорре, говорится, что стюардесса проявила халатность и неосторожность, подав пассажиру обжигающий напиток небезопасным способом, пишет LADBible.

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