В Таллинне на Тоомпеа в воскресенье состоится акция в поддержку Израиля

Центр Израиля в Эстонии и ряд поддерживающих Израиль объединений и частных лиц проведут в воскресенье в Таллинне перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа демонстрацию в поддержку Израиля.
Как сообщили в оргкомитете мероприятия, цель акции в том, чтобы подчеркнуть, что Эстония, как и ее союзники в международных организациях, будет и впредь твердо стоять на стороне Израиля: Израиль стал жертвой неспровоцированного нападения и имеет право и обязанность защищать своих граждан и уничтожать угрозу террора и впредь.
В ходе демонстрации участники выразят свою поддержку Израилю в соответствии с библейским призывом «Просить мира для Иерусалима». «Мы поддерживаем еврейский народ в борьбе с антисемитизмом на международном уровне, мы солидарны и с еврейской общиной Эстонии», - заявили организаторы.
На митинге выступят Рийна Сольман, Пеэтер Высу, Юло Нийнемяги, Лидия Хыбесалу, Ханна Керли Киппель, Март Метсала, Аллан Лиллеорг, представители еврейской общины и другие.
Акция солидарности с Израилем начнется в воскресенье в 16 часов перед зданием Рийгикогу.