В Таллинне на Тоомпеа в воскресенье состоится акция в поддержку Израиля

Как сообщили в оргкомитете мероприятия, цель акции в том, чтобы подчеркнуть, что Эстония, как и ее союзники в международных организациях, будет и впредь твердо стоять на стороне Израиля: Израиль стал жертвой неспровоцированного нападения и имеет право и обязанность защищать своих граждан и уничтожать угрозу террора и впредь.