Не хотели коммунистов, а получили Исламскую революцию: ЦРУ признало, что помогло перевороту 1953 года в Иране

Момент не кажется удачным - едва ли такие откровения в и без того стоящем на грани большой войны регионе сегодня помогут разрядке напряжения. Тем более участие британских и американских спецслужб в свержении иранского премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка давно не было ни для кого секретом. По просьбе «Медузы» востоковед, автор телеграм-каналов «Дежурный по Ирану» и «Россия на Ближнем Востоке» Никита Смагин рассказывает о драматических событиях, которые определили историю современного Ирана.

Свергнутый в 1953 году премьер Мохаммед Мосаддык - один из важнейших политиков Ирана в XX веке. Как и аятолла Хомейни, он разрушил монархический режим - но не выдержал давления Великобритании и США

Американский журнал Time уже почти столетие ежегодно выбирает «Человека года», чей портрет помещается на обложку издания. За всю историю только два иранца удостоились этого звания: премьер-министр Мохаммед Мосаддык в 1951 году и лидер Исламской революции 1979 года аятолла Рухолла Хомейни.

Между этими политиками не так много сходств. Мосаддык был выходцем из иранской чиновничьей элиты времен династии Каджаров, при которой он и начал делать свою карьеру. Участвовал в Конституционной революции 1905–1911 годов, учился в Европе, на политической арене относился к когорте левых националистов. В свою очередь Хомейни - потомственный шиитский священнослужитель, 13 лет проживший в Ираке. В своей государственной деятельности он придерживался политического ислама.

Мохаммед Мосаддык. Фото: Uncredited