Специалист по питанию предупреждает: эти продукты несовместимы с лекарствами

Некоторые продукты питания и напитки могут либо усиливать, либо ослаблять действие лекарств и способствовать возникновению побочных эффектов. Лекарства также могут изменять способ усвоения пищи организмом. Все эти изменения являются вредными. Это явление называется взаимодействием пищевых продуктов и лекарств. Расскажем о влиянии некоторых продуктов питания и питательных веществ на лекарства.

Молочные продукты и кальций

Молочные продукты ценятся как хорошие источники кальция и качественного белка, однако кальций может препятствовать всасыванию лекарств. Для того чтобы антибиотик подействовал, он должен всосаться в кровь, откуда транспортируется к очагу заболевания. Кальций препятствует всасыванию некоторых антибиотиков, например, тетрациклинов и хинолонов. Сообщалось, что аналогичный эффект оказывают пищевые добавки, содержащие магний, цинк, железо, селен и йод. Чтобы минимизировать этот эффект, рекомендуется принимать препарат не менее чем за два часа до или через шесть часов после приема богатой кальцием пищи или пищевой добавки. Существуют также антибиотики, на всасывание которых кальций не влияет.

Продукты, богатые белком