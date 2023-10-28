Специалист по питанию предупреждает: эти продукты несовместимы с лекарствами

Во время холодов люди чаще болеют и принимают лекарства, но то, что мы пьем и едим, может повлиять на их действие, пишет на портале Tervis эмерит-доцент ТТУ Тийу Лейберт.
Некоторые продукты питания и напитки могут либо усиливать, либо ослаблять действие лекарств и способствовать возникновению побочных эффектов. Лекарства также могут изменять способ усвоения пищи организмом. Все эти изменения являются вредными. Это явление называется взаимодействием пищевых продуктов и лекарств. Расскажем о влиянии некоторых продуктов питания и питательных веществ на лекарства.
Молочные продукты и кальций
Молочные продукты ценятся как хорошие источники кальция и качественного белка, однако кальций может препятствовать всасыванию лекарств. Для того чтобы антибиотик подействовал, он должен всосаться в кровь, откуда транспортируется к очагу заболевания. Кальций препятствует всасыванию некоторых антибиотиков, например, тетрациклинов и хинолонов. Сообщалось, что аналогичный эффект оказывают пищевые добавки, содержащие магний, цинк, железо, селен и йод. Чтобы минимизировать этот эффект, рекомендуется принимать препарат не менее чем за два часа до или через шесть часов после приема богатой кальцием пищи или пищевой добавки. Существуют также антибиотики, на всасывание которых кальций не влияет.
Продукты, богатые белком
Высокобелковые и низкоуглеводные диеты часто используются для снижения веса, поскольку они помогают дольше чувствовать себя сытым. Такие диеты повышают кислотность желудка, что может привести к расщеплению некоторых лекарств. Однако есть и такие лекарства, растворимость которых в кислой среде повышает их всасывание. Это, в свою очередь, делает препарат более активным, что может привести к нежелательным побочным эффектам. Например, прием антигипертензивного препарата «Пропранолол» с богатой белками пищей увеличивает всасывание препарата почти в два раза. В то же время богатая белком пища может блокировать всасывание препарата «Леводопа», используемого для лечения болезни Паркинсона.
Продукты, богатые витамином К
Часто можно услышать, что жители нашей страны не едят достаточно зелени, которая содержит много витамина К.
Специалист утверждает, что от чрезмерного употребления этого витамина должны воздержаться те люди, которые принимают «Варфарин» («Мареван»). Это антикоагулянт, он уменьшает свертываемость крови и используется преимущественно для предотвращения тромбоза. Употребление витамина К в большом количестве может препятствовать действию лекарства и даже стать причиной серьезных проблем со здоровьем. В то же время, например, клюквенный сок усиливает действие «Варфарина».
Спросите у врача
Это только малая часть примеров взаимодействия лекарств и пищевых продуктов. Если врач назначает вам медикамент, обязательно поинтересуйтесь, нужно ли его принимать после еды или на голодный желудок, а также, с какими продуктами его нельзя сочетать.