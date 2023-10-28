Департамент транспорта: погода больше не подходит для езды на летних шинах

«Если вы еще не поменяли шины, найдите другой способ передвижения. Пожалуйста, не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения», - говорится в заявлении Департамента.

Согласно прогнозу погоды, вечером в субботу и в ночь на воскресенье местами пройдет снег, а на побережье - дождь. На западе Эстонии местами возможен туман. Температура воздуха будет около нуля или чуть ниже нуля, поэтому ожидается скользкая дорога.