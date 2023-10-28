Сб, 28.10.2023
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Департамент транспорта: погода больше не подходит для езды на летних шинах

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

Департамент транспорта напоминает всем, что погодные условия больше не подходят для езды на летних шинах.

«Если вы еще не поменяли шины, найдите другой способ передвижения. Пожалуйста, не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения», - говорится в заявлении Департамента.

Согласно прогнозу погоды, вечером в субботу и в ночь на воскресенье местами пройдет снег, а на побережье - дождь. На западе Эстонии местами возможен туман. Температура воздуха будет около нуля или чуть ниже нуля, поэтому ожидается скользкая дорога.

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