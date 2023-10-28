Генсек ООН раскритиковал бомбардировки сектора Газа

Антониу Гутерриш на фоне участившихся бомбардировок сектора Газа призвал к гуманитарному прекращению огня, освобождению заложников и оказанию помощи населению.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу, 28 октября, резко раскритиковал «беспрецедентную эскалацию» израильских бомбардировок сектора Газа и вновь призвал к немедленному прекращению огня для доставки гуманитарной помощи.
«Меня воодушевило то, что, казалось, растет консенсус в отношении необходимости хотя бы гуманитарной паузы на Ближнем Востоке. К сожалению, вместо этого я был удивлен беспрецедентной эскалацией бомбардировок, подрывающей гуманитарные цели. Эту ситуацию необходимо обратить вспять», - написал Гутерриш в соцсети X.
I was encouraged by what seemed to be a growing consensus for the need of at least a humanitarian pause in the Middle East.— António Guterres (@antonioguterres) October 28, 2023
Regrettably, instead I was surprised by an unprecedented escalation of bombardments, undermining humanitarian objectives.
This situation must be reversed.
«Я повторяю свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня наряду с безоговорочным освобождением заложников и доставкой гуманитарной помощи в объеме, соответствующем острым потребностям населения Газы, где на наших глазах разворачивается гуманитарная катастрофа», - добавил генсек ООН.
I reiterate my appeal for an immediate humanitarian ceasefire, together with the unconditional release of hostages & the delivery of relief at a level corresponding to the dramatic needs of the people in Gaza, where a humanitarian catastrophe is unfolding in front of our eyes.— António Guterres (@antonioguterres) October 28, 2023
Боррель: Срочно необходима пауза в боевых действиях
С требованием приостановки боевых действий в секторе Газа также выступил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"Газа полностью обесточена и находится в изоляции, а тяжелые обстрелы продолжаются. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) предупреждает об отчаянном положении жителей Газы, лишенных электричества, еды, воды. Слишком много мирных жителей, включая детей, были убиты. Это противоречит международному гуманитарному праву", - написал он в X.
Gaza is in complete blackout and isolation while heavy shelling continues. @UNRWA warns about the desperate situation of Gaza people without electricity, food, water. Far too many civilians, including children, have been killed. This is against International Humanitarian Law.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 28, 2023
«Срочно необходима пауза в боевых действиях, чтобы обеспечить гуманитарный доступ», - подчеркнул Боррель.
Израиль объявил о расширении наземных операций в Газе
В ночь на 28 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что расширяет операцию в секторе Газа, начавшуюся в ответ на атаку радикального исламистского движения ХАМАС, признанного террористической организацией в Израиле, ЕС и США. Масштабы развертывания наземных подразделений будут увеличены «с целью демонтажа террористической инфраструктуры ХАМАС», а также освобождения заложников, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
Нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября привело к гибели более 1400 человек, сообщили израильские власти. По подтвержденным данным на 28 октября, в плену ХАМАС остаются 229 человек.