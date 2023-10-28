Генсек ООН раскритиковал бомбардировки сектора Газа

С требованием приостановки боевых действий в секторе Газа также выступил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Газа полностью обесточена и находится в изоляции, а тяжелые обстрелы продолжаются. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) предупреждает об отчаянном положении жителей Газы, лишенных электричества, еды, воды. Слишком много мирных жителей, включая детей, были убиты. Это противоречит международному гуманитарному праву", - написал он в X.

Gaza is in complete blackout and isolation while heavy shelling continues. @UNRWA warns about the desperate situation of Gaza people without electricity, food, water. Far too many civilians, including children, have been killed. This is against International Humanitarian Law. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 28, 2023

«Срочно необходима пауза в боевых действиях, чтобы обеспечить гуманитарный доступ», - подчеркнул Боррель.

Израиль объявил о расширении наземных операций в Газе

В ночь на 28 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что расширяет операцию в секторе Газа, начавшуюся в ответ на атаку радикального исламистского движения ХАМАС, признанного террористической организацией в Израиле, ЕС и США. Масштабы развертывания наземных подразделений будут увеличены «с целью демонтажа террористической инфраструктуры ХАМАС», а также освобождения заложников, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.