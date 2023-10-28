«Вы хотите новый Крестовый поход против полумесяца?» Эрдоган выступил на многотысячном митинге в поддержку палестинцев и обвинил Запад в «резне» в секторе Газа

Турецкие власти утверждают, что на «великом палестинском митинге» в стамбульском аэропорту имени Ататюрка собралось 1,5 миллиона человек. «Турецкая служба Би-би-си» оценила численность собравшихся в «сотни тысяч».

«Главным виновником резни, разворачивающейся в Газе, является Запад», — сказал Эрдоган, обращаясь к собравшимся. По мнению турецкого президента, Израиль ведет себя как «военный преступник»: «Конечно, каждая страна имеет право на самооборону. Но где же справедливость в этом случае?».

Эрдоган заявил, что «те, кто вчера проливал крокодиловы слезы по мирным жителям», погибшим в войне в Украине, «сегодня спокойно наблюдают за гибелью тысяч невинных детей». Он считает, что западные страны «мобилизовали своих политиков и свои СМИ, чтобы узаконить резню детей, женщин и невинных людей в Газе».

«Мы против двойных стандартов и всего этого лицемерия», — сказал президент Турции. Он добавил, что Израиль — «оккупант» и «пешка», которая «будет принесена в жертву, когда придет время».

«Я задаю вопрос Западу: вы хотите новый Крестовый поход против полумесяца?», — сказал Эрдоган. Президент Турции также приветствовал решение жителей Газы «не покидать свои дома перед лицом бомбардировок угнетателя».

После выступления Эрдогана министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал к переоценке дипломатических отношений с Турцией. Он также сообщил, что израильские дипломаты покинут Турцию и вернутся в Израиль.

«Учитывая заявления, которые делает Турция, я распорядился вернуть находящихся там дипломатических представителей, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией», — написал он в соцсетях.