Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на митинге в поддержку палестинцев, который прошел 28 октября в Стамбуле. Он назвал происходящее в секторе Газа «резней» и обвинил в этом западные страны.
«Вы хотите новый Крестовый поход против полумесяца?» Эрдоган выступил на многотысячном митинге в поддержку палестинцев и обвинил Запад в «резне» в секторе Газа
Турецкие власти утверждают, что на «великом палестинском митинге» в стамбульском аэропорту имени Ататюрка собралось 1,5 миллиона человек. «Турецкая служба Би-би-си» оценила численность собравшихся в «сотни тысяч».
«Главным виновником резни, разворачивающейся в Газе, является Запад», — сказал Эрдоган, обращаясь к собравшимся. По мнению турецкого президента, Израиль ведет себя как «военный преступник»: «Конечно, каждая страна имеет право на самооборону. Но где же справедливость в этом случае?».
Эрдоган заявил, что «те, кто вчера проливал крокодиловы слезы по мирным жителям», погибшим в войне в Украине, «сегодня спокойно наблюдают за гибелью тысяч невинных детей». Он считает, что западные страны «мобилизовали своих политиков и свои СМИ, чтобы узаконить резню детей, женщин и невинных людей в Газе».
«Мы против двойных стандартов и всего этого лицемерия», — сказал президент Турции. Он добавил, что Израиль — «оккупант» и «пешка», которая «будет принесена в жертву, когда придет время».
«Я задаю вопрос Западу: вы хотите новый Крестовый поход против полумесяца?», — сказал Эрдоган. Президент Турции также приветствовал решение жителей Газы «не покидать свои дома перед лицом бомбардировок угнетателя».
После выступления Эрдогана министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал к переоценке дипломатических отношений с Турцией. Он также сообщил, что израильские дипломаты покинут Турцию и вернутся в Израиль.
«Учитывая заявления, которые делает Турция, я распорядился вернуть находящихся там дипломатических представителей, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией», — написал он в соцсетях.
Эрдоган не в первый раз выступает с критикой Израиля и Запада в связи с палестино-израильским конфликтом. 25 октября, выступая на заседании фракции своей партии в парламенте, он осудил обстрелы сектора Газа со стороны ЦАХАЛ и объявил об отмене своей запланированной поездки в Израиль. Он также призвал к немедленному прекращению огня и заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией. «Это группа освободителей и моджахедов, которые ведут борьбу за защиту своих земель и соотечественников», — говорил президент Турции.