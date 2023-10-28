Проведение работ изменит организацию дорожного движения в нескольких районах

В воскресенье в 13:00 будет проводиться ремонт железнодорожного переезда на дороге Кеава-Хыреда в уезде Рапла. Объезд организован через Каерепере, Херту и Пырсаку. Переезд снова можно будет использовать в среду в 13 часов.

В понедельник с 9:00 до 15:00 на транспортной развязке Канама в Харьюмаа на дорожных работах закрыт съезд с дороги Таллинн-Пярну на Сауэ. Объезд организуется через транспортную развязку Топи и Сауэ или Канама.