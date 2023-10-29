БЛОГ ВОЙНЫ ⟩ «Эта война будет долгой и трудной»: премьер-министр Израиля объявил о начале второй фазы войны против ХАМАС

По информации пресс-службы Армии Израиля, неопределенное число террористов с огнестрельным оружием проникло из сектора Газа в приграничные районы страны.

Минобороны Израиля объявило о массовом призыве резервистов и введении режима чрезвычайного положения в радиусе 80 км от сектора Газа.

В субботу в Израиле отмечали по еврейскому календарю праздник Симхат-Тора. Накануне на период праздника были закрыты пограничные переходы на Западном берегу реки Иордан и на границе с Газой.

ХАМАС объявил войну

Командующий военным крылом палестинской исламистской организации ХАМАС Мохаммед Дейф заявил после обстрелов о начале военной операции против Израиля. ХАМАС полон решимости положить конец израильским «преступлениям», заявил он.

Армия Израиля в ответ на атаку объявила о состоянии готовности к войне, говорится в заявлении армии, которое цитирует The Jurasalem Post.