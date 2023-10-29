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Тяжелое ДТП в Ласнамяэ: пьяный водитель врезался в дерево

rus.postimees.ee
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Автомобиль врезался в дерево. Фото иллюстративное.
Автомобиль врезался в дерево. Фото иллюстративное. Фото: Kenno Soo

Ночью в Таллинне произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадала 38-летняя пассажирка автомобиля.

В субботу, 28 октября, в 23.57 в Таллинне у дома на Раадику, 8b/1 произошло ДТП: 40-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Volkswagen Touareg выехал с дороги и врезался в дерево.

В больницу была доставлена 38-летняя пассажирка.

Вчера поздно вечером в Таллинне произошло еще одно тяжелое ДТП: в 21.16 у дома на Лийвалайа в Таллинне 53-летняя женщина на автомобиле Seat Altea XL наехала на нерегулируемом пешеходном переходе на 22-летнюю девушку, которая пересекала дорогу на электросамокате. Девушка была доставлена в больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

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