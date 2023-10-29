У защитников нарвского танка-памятника аннулировали разрешение на ношение оружия

Один из задержанных перед началом переноса танка-памятника Станислав в суде оспорил решение полиции аннулировать разрешение на оружие, заявив, что полиция не предоставила никаких доказательств в подтверждение его действий, которые угрожали бы государственной безопасности.

Учитывая действия Станислава по защите советских памятников и его нарушения правил дорожного движения, суд постановил, что мужчину нельзя считать законопослушным, а его безответственное и опасное для сограждан поведение с течением времени не изменилось.

По той же причине в прошлом году полиция аннулировала разрешения на оружие еще у двоих человек. Как и Станислав, они также выступали против переноса памятника-танка, посещая собрания возле танка и призывая к защите советских памятников Второй мировой войны. Кроме того, в октябре прошлого года отозвали разрешение на оружие еще у одного идавирусца, поскольку он высказывался в социальных сетях в поддержку российской военной агрессии и имел связи с прокремлевским НКО.