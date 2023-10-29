У защитников нарвского танка-памятника аннулировали разрешение на ношение оружия

После демонтажа советского памятника-танка и других советских символов в Нарве в августе прошлого года Департамент полиции и погранохраны аннулировал разрешения на оружие у трех человек в Ида-Вирумаа, поскольку они активно противодействовали переносу танка и, по мнению полиции, тем самым угрожали общественному порядку и государственной безопасности, пишет «Северное Побережье».
Один из задержанных перед началом переноса танка-памятника Станислав в суде оспорил решение полиции аннулировать разрешение на оружие, заявив, что полиция не предоставила никаких доказательств в подтверждение его действий, которые угрожали бы государственной безопасности.
Тартуский административный суд постановил, что существует обоснованное подозрение, что заявитель, как обладатель разрешения на оружие, может угрожать безопасности Эстонской Республики.
Учитывая действия Станислава по защите советских памятников и его нарушения правил дорожного движения, суд постановил, что мужчину нельзя считать законопослушным, а его безответственное и опасное для сограждан поведение с течением времени не изменилось.
По той же причине в прошлом году полиция аннулировала разрешения на оружие еще у двоих человек. Как и Станислав, они также выступали против переноса памятника-танка, посещая собрания возле танка и призывая к защите советских памятников Второй мировой войны. Кроме того, в октябре прошлого года отозвали разрешение на оружие еще у одного идавирусца, поскольку он высказывался в социальных сетях в поддержку российской военной агрессии и имел связи с прокремлевским НКО.