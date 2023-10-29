Жертва мошенников сама вернула часть из потерянных 17 000 евро

Жительница Латвии Ольга получила по электронной почте письмо, в котором говорилось, что ее ждет посылка.

"Это было электронное письмо, что вам пришла посылка, что вы должны ее забрать. И я действительно ждала. Конечно, сейчас многие умные люди скажут, что надо было смотреть: было коряво написано, были ошибки. Но я ввела настоящие номера карты", - рассказала Ольга.

Мошенники использовали аккаунты компании Ольги для покупок в разных странах мира. Несколькими днями позже, когда она осознала, что на счету компании уже нет около 17 000 евро, она связалась с банком. Ольга отрицает, что ранее намеренно вводила в свой телефон один из ПИН-кодов Smart-ID. Впрочем, в ее банке отмечают - очень вероятно, что в момент нападения мошенников жертва ПИН-кодом все же подтвердила подключение чужого устройства.

От чужого устройства мошенники дальше распоряжались счетами, картой компании Ольги и совершали покупки в Сингапуре, Сербии, Сирии и других странах мира. Ольга попросила банк заблокировать те деньги, которые еще были зарезервированы.