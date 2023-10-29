Сегодня, 29 октября, в Таллинне перед зданием Рийгикогу люди собрались на акцию в поддержку Израиля.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Таллинне прошла акция в поддержку Израиля
На месте были представители Центра Израиля в Эстонии, несколько поддерживающих Израиль объединений и частные лица. Среди прочих на мероприятии выступили Рийна Солман («Отечество») и Пеэтер Вызу («Отечество»).
По словам организаторов, их посыл заключался в том, что Израиль имеет право и обязанность защищать своих граждан и уничтожать террористическую угрозу.
«Мы сообщаем широкой общественности, что Эстония, как и наши союзники в международных организациях, продолжает поддерживать Израиль. Мы выражаем нашу поддержку Израилю согласно призыву, данному в Библии: «Молитесь о мире Иерусалиму»».
«Мы поддерживаем еврейский народ в борьбе с антисемитизмом на международном уровне, мы солидарны и с еврейской общиной Эстонии».