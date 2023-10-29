Галерея ⟩ В Таллинне прошла акция в поддержку Израиля

На месте были представители Центра Израиля в Эстонии, несколько поддерживающих Израиль объединений и частные лица. Среди прочих на мероприятии выступили Рийна Солман («Отечество») и Пеэтер Вызу («Отечество»).

По словам организаторов, их посыл заключался в том, что Израиль имеет право и обязанность защищать своих граждан и уничтожать террористическую угрозу.

«Мы сообщаем широкой общественности, что Эстония, как и наши союзники в международных организациях, продолжает поддерживать Израиль. Мы выражаем нашу поддержку Израилю согласно призыву, данному в Библии: «Молитесь о мире Иерусалиму»».