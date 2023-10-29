Видео ⟩ Неравнодушная женщина заметила на улице попавшего в беду пенсионера и не прошла мимо

Начальник административного отдела полиции самоуправления Ропажского края Арвил Бауманис рассказал, что позвонила женщина, заметившая подозрительного мужчину, который грузил в машину пожилого человека посуду и столовые приборы. Полицейские прибыли на место происшествия, но соответствующих описанию людей не обнаружили.

Она заметила, что торговец сел в машину, а покупатель сел в свою машину и оба автомобиля направились в другую деревню. Как оказалось, пожилого человека попросили доехать до банкомата, чтобы снять 450 евро.

Неравнодушная свидетельница инцидента обратилась к жертве мошенника, рассказала ему об обмане, после чего тот отказался от этой покупки.

Комплекты посуды, предложенные мошенником, можно купить в интернете за значительно меньшую сумму, чем та, за которую торговец пытался их продать.

Старая схема

Уличные продавцы, как правило, действуют по старой схеме: сначала спрашивают дорогу (как правило, интересуются, как проехать в аэропорт), а затем заявляют, что у них остался после ярмарки товар или вещи, которые они не смогут провезти через границу, поэтому они готовы подарить их доброму человеку. Но когда человек берет эти вещи, с него начинают настойчиво требовать за подарок деньги.

Такая схема действительно долгое время работала, поскольку с вещью, которую человек уже держит в руках и воспринимает как подарок, психологически сложнее расстаться. Поэтому даже взрослые здравые люди забывали простую истину: бесплатный сыр бывает только в мышеловке.