По данным МВД сегодня пятая часть населения Эстонии в течение жизни сталкивалась с насилием в близких отношениях. Сотрудники полиции получают около 30 сообщений в сутки о насилии, но это лишь вершина айсберга. Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, как часто они сталкивались с семейным насилием и готовы ли они о нем сообщить полиции.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Отбитые почки, сотрясение мозга и переломы: жители Эстонии о том, доносить ли о семейном насилии в полицию или нет
Ульяна Шалыгина, юрист (Кохтла-Ярве)
- Нужно ли сообщать полиции о фактах семейного насилия?
- Если вы сталкиваетесь с семейным насилием, сразу надо сообщать в полицию и медикам. Надо с самого начала бороться за свое здоровье, за свои права и достоинство. Я сама попала в эту ситуацию и была жертвой семейного насилия.
Меня как-то очень сильно избил мой муж. В больнице мне зафиксировали отбитые почки, сотрясение мозга, переломы. Это проблема очень многих семей, но она замалчивается. Нужно об этом кричать, чтобы и полиция реагировала вовремя, и помощь какая-то была со стороны психологов. А молчание только на руку насильникам.
- Вы получили необходимую помощь?
- Да. За собственный счет. После выхода из больницы я долго страдала посттравматическим синдромом. Все психологи, которые находились в рекламных буклетах на столиках в больнице, оказались занятыми. Так что бесплатные консультации психологов я считаю фикцией. А вот само общество изменилось.
- Каким образом изменилось общество?
- Я многим помогаю консультациями по этому вопросу и могу сказать, что сейчас уровень внимания полиции, врачей и судов к этой проблеме высокий. Тридцать лет назад все считали семейное насилие делом привычным и внутрисемейным. Женщины и дети должны были терпеть хозяина семьи. Сейчас реакция мгновенная на такую агрессию, на избитых детей и женщин смотрят как на жертв преступления.
Зоя Никонова, пенсионерка (Таллинн)
- Актуальна ли проблема семейного насилия в Эстонии?
- Очень актуальна, если касается детей. Я мать пятерых детей и очень хорошо знаю эту проблему, которая и раньше встречалась и сейчас присутствует. Особенно у молодых пар в отношении детей: ремень, крики, давление.
Семейное насилие от страха появляется. Человек боится, что не сможет решить ту или иную задачу, и начинает применять силу к другим людям. Выбирает слабых и беззащитных, чтобы легче было давить и физически, и психологически. А надо просто научиться разговаривать, слышать друг друга, научиться доверять людям. Иногда в семье паузы делать.
- Какие паузы могут помочь в борьбе с насилием?
- Очень простые. У нас в семье всякое было, только не насилие. Если я так вижу, а супруг иначе на это смотрит, мы делаем паузу в спорном вопросе. Проходит время. Он подумает, я подумаю, потом поговорим заново и приходим к какому-то компромиссу. Дети у нас тоже все решали через слово, а не через ссору или кулаки. Если в семье нет насилия, то и вырастают хорошие, добрые и бесстрашные люди. Главное победить страх.
- Вы считаете, что основа насилия - это страх?
- Конечно. Это как у животных, так и у людей. Я при немецкой оккупации жила, и если ты чего-то боишься, патруль обязательно цеплялся. Страх дает билет на насилие любому человеку или животному, которые тебе воспринимают как добычу или жертву. Надо быть смелым и добрым.
Эльвира Сарапуу, домохозяйка (Валга)
- Нужно ли сообщать полиции о фактах семейного насилия?
- Мне казаться обязательно надо, потому что женщины страдают, дети страдают. Все молчат, а общество делает вид, что ничего не происходит. Я думаю, что за последние тридцать лет государство как-то упустило этот вопрос.
- Что необходимо для решения этого вопроса?
- Необходимо государству принять более действенную программу помощи жертвам насилия в семьях. Сейчас это не работает. Надо чтобы больше внимания уделяли и полиция, и психологи, и медики этой проблеме. Остро чувствуется отсутствие профилактики насилия в школе, нет разъяснений ни в больницах, ни в полиции. Само общество должно обратить внимание и потребовать, а то оно само находиться во власти агрессии.
- А почему общество находится во власти агрессии?
- Мне кажется, что у нас дети стали жестокими. Мы видим, что в школе, на телевидении, в интернете культивируется дух силы. Еще хочу сказать, что многое идёт и из семьи. Если маленький мальчик подвергается порке, если он видел, как папа бил маму, а потом на это накладывается дух силы в кино и школе, то мальчик во взрослой жизни тоже будет проявлять агрессию. Понимаете, остановить круг агрессии можно только государственной политикой.
Сергей Алешин, менеджер (Таллинн)
- Актуальна ли проблема семейного насилия в Эстонии?
- Актуальна. Я сам участник этой проблемы. У меня между детьми серьезные конфликты. Они ходят к двум психологам и это имеет свои положительные результаты. Агрессии между ними меньше и меньше. Но у нас проблема, потому что один из детей - особенный. А вот куда большая проблема в обычных семьях, где мамы и папы постоянно давят на детей. Я в магазине и крики вижу, и слезы детские, и подзатыльники, и пощечины. Это насилие? И кто потом вырастает из таких запуганных и забитых детей? Либо всего боящиеся люди, либо агрессоры, которые мстят за детство.
- Вы считаете, что насилие в детстве проявляется агрессией во взрослой жизни?
- Точно. Они уже травмированы. И мужчины, и женщины, которые подвергались насилию в детстве, так или иначе становятся агрессорами в своей семейной жизни. Они считают, что это нормально, потому что оправдывают поведение своих родителей, то насилие, выдаваемой за воспитание, которое они переносят на своих детей. Я могу так сказать, что есть некая преемственность поколений и разорвать ее может только психолог.
- А в вашем случае психолог помогает?
- Да. Очень. Сейчас очень хорошие психологи, хорошие образовательные программы против насилия, службы экстренной помощи есть.
Владимир Скрибник, плотник (Рапла)
- Нужно ли сообщать полиции о фактах семейного насилия?
- Я не сталкивался с этой проблемой, но слышал, что она у нас бывает, особенно в неблагополучных семьях. Думаю, если сосед избивает жену и детей, то нужно сообщить в полицию. Я такой поступок не считаю доносительством каким-то плохим, наоборот, надо реагировать, если страдают люди, и особенно дети. Но пока не сталкивался ни сейчас, ни в детстве.
- У вас не было встреч с насилием ни в школе, ни в семье?
- Нет. Среди моего круга общения никогда не сталкивался. Может, конечно, кто-то и скрывал это. Раньше считалось, что сор из избы выносить нельзя. Я считаю, что это неправильно. Такие вещи умалчивать нельзя, но люди разные. Кому-то кажется насилие нормой, другому, что терпеть надо, чтобы стать сильным, третьему - хорошим воспитательным методом. Хотя воспитывать ребёнка ремнём, чтобы он на двойки не учился, я считаю дикостью.
Кристина Симонова, студентка (Таллинн)
- Актуальна ли проблема семейного насилия в Эстонии?
- Я сама не сталкивалась с такой проблемой, у меня в семье все хорошо, но о насилии слышала. Сейчас многие СМИ поднимают вопросы насилия в отношении женщин и детей. Я считаю, что это правильно. Надо не молчать.
- Вы считаете, что нужно сообщать полиции о фактах семейного насилия?
- Обязательно сообщать. Это ненормально, когда женщина в синяках или дети постоянно подвергаются избиению ремнем или руками. Все проблемы можно решить без насилия, но многие решают свои вопросы через агрессию к родным.
- Агрессия помогает решать внутренние проблемы человека?
- Для того, кто срывает свои неудачи, проблемы, свои комплексы на ребенке или жене, это может и выход. Но это уже нарушение психики, когда человек кулаками самоутверждается за счет слабых беззащитных своих близких. Надо сразу же сообщать о таком ужасе. Другое дело, что многие боятся сообщать. Во-первых, боятся мести со стороны агрессора, а во-вторых, очень стыдно выносить сор из избы. Это неправильно. Надо звонить в полицию.
Надежда Белогородцева, педагог (Тарту)
- Нужно ли сообщать полиции о фактах семейного насилия?
- Сегодня все сильно поменялась. Я очень хорошо помню, что раньше не принято было об этом говорить, тем более в школе. А сейчас люди поняли, что сообщать о семейном насилии не только не стыдно, но и нужно. Дело в том, что такие системные избиения или психологическое давление на близких внутри семьи заканчиваются очень плохо. Люди попадают в больницу, становятся инвалидами, а бывает, что и сами лишают себя жизни. Случаи такие мы знаем. Самое ужасное, если избивают детей и подростков, называя это воспитанием.
- Часто ли родители учащихся используют телесные наказания?
- До сих пор бытует мнение, что наказывать ремнем детей полезно для воспитания. Это ужасная практика. Если бить ребенка за двойки, за плохое поведение в школе, то он становится более неадекватным и теряет желание быть успешным. Ни при каких обстоятельствах агрессия в семье не может быть оправдана, и общество должно дать ей решительный отпор.
- Каким образом общество может дать отпор?
- Все должно быть действенно и в рамках закона. Слишком мягко мы относимся к таким фактам. Надо более жестко наказывать насильников и агрессоров. Надо не только штрафовать, но и применять более серьезные меры. Надо принудительно проводить разъяснительную работу с виновниками семейного насилия через обязательные курсы. Тут большую роль играет само общество.
Комментарий автора
Согласно впервые проведенному Департаментом статистики исследованию взаимоотношений дома, на работе и в других местах, от физического, психологического и сексуального насилия чаще всего и мужчины, и женщины страдают именно в парных отношениях.
Несмотря на то, что результаты исследования свидетельствуют, что 41 процент женщин и 33 процента мужчин сталкивались с насилием в личных отношениях, к сожалению большинство случаев именно семейного насилия остаются скрытыми как и от общественности, так и от полиции.
Важно помнить, что насилие в кругу семьи между сексуальными партнерами или родственниками, по отношению как к взрослым, так и к детям - это не личное дело исключительно участников, а серьезная общественная проблема. Помимо физических травм, насилие в близких отношениях влечет за собой тяжелые последствия как для психологического, так и для социального здоровья.
В борьбе с семейным насилием важны как профилактика и раннее выявление таких случаев, так и защита пострадавших. Сегодня и СМИ, и правоохранительные структуры, а также психологи, врачи, социальные работники стремятся достичь ситуации, в которой люди чувствовали бы, что насилию ни при каких условиях нет оправданий.
Все образовательные программы по предотвращению семейного насилия направлены на прививание навыков распознавания насильственных действий и на развитие способностей соответствующим образом на него реагировать.
Предотвращение и сокращение случаев насилия - одна из основных целей нашего государства.
Министерство социальных дел, Министерство внутренних дел, Департамент полиции и погранохраны, Департамент социального страхования, а также прокуратура призывают о всех выявленных случаях насилия сообщать на телефонный номер экстренной помощи 112.
Кроме того, есть услуга помощи жертвам и женские опорные центры, которые работают круглосуточно. Все необходимые контакты можно найти на странице www.palunabi.ee, которая доступна как на эстонском, так и на русском языках.