ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Отбитые почки, сотрясение мозга и переломы: жители Эстонии о том, доносить ли о семейном насилии в полицию или нет

Эльвира Сарапуу, домохозяйка (Валга)

Элвира Сарапуу. Фото: Денис Антонов

- Нужно ли сообщать полиции о фактах семейного насилия?

- Мне казаться обязательно надо, потому что женщины страдают, дети страдают. Все молчат, а общество делает вид, что ничего не происходит. Я думаю, что за последние тридцать лет государство как-то упустило этот вопрос.

- Что необходимо для решения этого вопроса?

- Необходимо государству принять более действенную программу помощи жертвам насилия в семьях. Сейчас это не работает. Надо чтобы больше внимания уделяли и полиция, и психологи, и медики этой проблеме. Остро чувствуется отсутствие профилактики насилия в школе, нет разъяснений ни в больницах, ни в полиции. Само общество должно обратить внимание и потребовать, а то оно само находиться во власти агрессии.

- А почему общество находится во власти агрессии?

- Мне кажется, что у нас дети стали жестокими. Мы видим, что в школе, на телевидении, в интернете культивируется дух силы. Еще хочу сказать, что многое идёт и из семьи. Если маленький мальчик подвергается порке, если он видел, как папа бил маму, а потом на это накладывается дух силы в кино и школе, то мальчик во взрослой жизни тоже будет проявлять агрессию. Понимаете, остановить круг агрессии можно только государственной политикой.

Сергей Алешин, менеджер (Таллинн)

Сергей Алешин. Фото: Денис Антонов

- Актуальна ли проблема семейного насилия в Эстонии?