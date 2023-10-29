Белорусские пограничники унесли с границы Латвии тела без признаков жизни. Ранее их оставили там неизвестные

В пятницу латвийские пограничники у государственной границы на белорусской стороне заметили группу людей, которые переносили тело на самодельных носилках. Чтобы предотвратить возможное незаконное пересечение границы, пограничники отправились на место происшествия, где увидели, что к латвийской границе несут человека и оставляют его лежать на земле, а рядом с ним кладут еще одного без признаков жизни.

Латвийские пограничники продолжали наблюдать за ситуацией, но эскалации не произошло, и через некоторое время прибыли белорусские пограничники, которые убрали тела.

Латвийские пограничники были готовы реагировать. В прошлом им уже приходилось вызывать бригады Службы неотложной медицинской помощи для оказания первой помощи людям, доставленным на территорию Латвии или пойманным на ней, истощенным и часто обмороженным, чтобы предотвратить угрозу их здоровью и жизни. Спасти людей в таких ситуациях удается не всегда.