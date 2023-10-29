АНАЛИЗ ⟩ Фиксировать или нет? Вот в чем вопрос

Председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс очень доволен. Не потому, что внедрение атомной энергетики в Эстонии внезапно начало быстро продвигаться - по его словам, если реактор сможет вырабатывать электроэнергию к Рождеству 2031 года, то это уже будет выдающимся достижением, - а в связи с решением о личном потреблении. Два года назад Каллеметс зафиксировал цену на электроэнергию, и теперь может потреблять ее по цене 79 евро за мегаватт-час (7,9 цента; чтобы получить киловатт-час, нужно разделить мегаватт-час на тысячу - прим. К. К.). Такая цена может быть в несколько раз ниже нынешних пиковых значений биржевой стоимости. Поскольку договор был подписан на три года, то хорошими временами еще можно понаслаждаться.