ОПРОС ⟩ Учитывают ли эстонские потребители при покупке товаров связь предприятий с Россией?

«С тех пор как Россия начала войну в Украине, много говорится и делается для того, чтобы отказаться от российских товаров. К сожалению, опрос показывает, что в Латвии самая высокая среди стран Балтии терпимость к брендам или компаниям, которые все еще имеют какое-то отношение к российскому рынку», - отметила руководитель Miltton Latvia Марта Мацкевича и добавила, что в Литве только 9% респондентов ответили, что им это не важно, а в Эстонии - 11%. В Латвии число таких потребителей примерно в два раза выше, чем в соседних странах.

В то же время 41% латвийских респондентов говорят, что для них очень важно, имеет ли бренд какое-то отношение в российскому рынку. В Литве такой ответ дали 47% респондентов, а в Эстонии - 48%.

Как сообщили в Miltton Latvia, выяснялось также мнение людей об устойчивости. Опрос показал, что латвийские и литовские потребители меньше всего уверены в устойчивости продукта при покупке чистящих средств и бытовой химии. Об этом заявили 46% респондентов в Латвии и 44% респондентов в Литве. В то же время 38% эстонских потребителей больше всего беспокоятся об одежде.

Что касается услуг, вызывающих опасения в устойчивости, то 48% респондентов в Латвии и 47% в Литве указали, что это услуги по строительству и ремонту, а в Эстонии (35%) - услуги по уходу за внешностью.

На вопрос о том, важна ли для них забота компаний о благополучии животных, утвердительно ответили около 20% потребителей в Латвии и Эстонии, в то время как в Литве этот показатель составил почти 30%.