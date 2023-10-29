ОТЧЕТ ⟩ НКО Slava Ukraini собрала в прошлом году 6,5 млн евро пожертвований

НКО Slava Ukraini была основана 7 марта 2022 года Йоханной Марией Лехтме, Янели Сундья и Эло Лаурой Ааспыллу как реакция на полномасштабную агрессию России в Украине с целью поддержки Украины и украинцев. Согласно уставу, целью Slava Ukraini является организация и доставка гуманитарной помощи в зоны боевых действий в Украину, но на практике большая часть помощи оказывалась украинским вооруженным силам.

9 мая Госпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества, чтобы расследовать использование средств, собранных НКО Slava Ukraini в поддержку Украины. В тот же день совет НКО Slava Ukraini на время расследования отозвал Лехтме из правления организации. В то же время Украина также начала расследование выдвинутых подозрений. Однако прокуратура не предъявила никому обвинения.