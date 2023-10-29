Спустя 20 лет: с 1 ноября возобновит работу трамвайная линия номер 5

«Конечно, можно спросить, почему бы нам не продолжить работу шестой линии, которая перестанет функционировать 31 октября. Ответ прост - конечная остановка Тонди не проектировалась и не строилась для трех трамвайных линий - 3, 4 и 6. При этом на Тонди нет места для расширения зоны остановки, поэтому пришлось принять решение вновь воспользоваться уже существующей трамвайной развязкой в ​​Вана-Лыуна, которую мы построили в качестве конечной остановки, отвечающей потребностям», - пояснил члена правления TLT Кайдо Падар, добавив, что в пользу возрождения линии номер 5 говорит и масштабная строительная деятельность в районе Вана-Лыуна, в результате которой появились многоквартирные дома и рабочие места.