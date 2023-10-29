Искусственный интеллект эстонского производства анализирует электросети в Латинской Америке

Созданное Hepta Airborne программное обеспечение для проверки линий электропередач уже некоторое время находится на орбите Латинской Америки. В 2022-2023 годах развитию продукта способствовала программа сотрудничества Green ICT, предложенная эстонским фондом развития предпринимательства EAS, что привело к увеличению спроса в Чили, Колумбии, Аргентине и Суринаме. К следующему году ожидается несколько соглашений о сотрудничестве, самым сильным Hepta считает чилийский рынок, где на 73 с лишним процента выявленных в электросети дефектов местной распределительной сетевой компании Saesa указал искусственный интеллект Hepta.

«Наша технология вносит значительный вклад в безопасность энергоснабжения сети, значительно сокращая перебои и затраты. В связи с высоким потенциалом роста региона недавно к нам присоединился новый стратегический инвестор - Axon Partners Group, одним из финансистов которого является крупнейшая сетевая компания Латинской Америки Ventures EPM через инвестиционную программу EPM в Колумбии», - подчеркнул генеральный директор Hepta Airborne Хенри Клеммер.

Технические проверки в электросетях будущего - это сочетание различных методов сбора данных - дронов, спутников и установленных в сети датчиков, и все эти данные анализируются искусственным интеллектом. Революционный рост распространения искусственного интеллекта в последние несколько лет только подтверждает тенденцию, согласно которой сотрудничество человека и искусственного интеллекта неизбежно при анализе больших данных.

«Мы живем в новой реальности, где эффективно работающий специалист реализует свои повседневные задачи в постоянном сотрудничестве с искусственным интеллектом. Роль искусственного интеллекта - не заменить людей, а дать нам сверхспособности», - добавил Хенри Клеммер, по словам которого программа эстонско-норвежского сотрудничества Green ICT создана для поддержки разработки ресурсосберегающих решений и внедрения новых зеленых технологий.