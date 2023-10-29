В понедельник ожидается мокрый снег и дожди

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается преимущественно облачная погода, снег и мокрый снег распространятся с юго-запада к северо-востоку, а на островах и юге страны пройдут дожди, к утру в Южной Эстонии ледяной дождь. Местами туман и гололедица. Ветер около полуночи юго-восточный и южный, 3–8, порывами 11, на островах и у Рижского залива 4–9, порывами до 14 м/с; после полуночи постепенно сменит направление на восточное и юго-восточное и немного ослабеет. Температура воздуха ночью от -2 до +4, около полуночи в Северо-Восточной Эстонии до -3.