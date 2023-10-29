Несмотря на охоту, тюлени чувствуют себя все лучше

Ивар Юсси, морской биолог и исследователь тюленей, является партнером Департамента окружающей среды в проведении государственного мониторинга. По его оценкам, численность серых тюленей неуклонно растет на протяжении последних десятилетий. По мнению Юсси, в некоторые годы более низкие результаты переписи были вызваны срывом переписи из-за погодных условий.

В ходе мониторинга прослеживается более долгосрочная тенденция. Фактическое изменение численности и скорость ее изменения можно увидеть при сравнении показателей за пять-семь лет подряд. «Эстонские серые тюлени являются частью балтийской популяции, численность которой растет. Особенно быстро растет численность в Финском заливе, в то время как в Рижском заливе ситуация более стабильна, - объяснил исследователь тюленей. - Сегодня мы еще не знаем, близки ли мы к потолку численности или нет».