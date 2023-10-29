Несмотря на охоту, тюлени чувствуют себя все лучше

В этом году в эстонских водах было зарегистрировано 6324 серых тюленя, что стало новым рекордом государственного мониторинга. Если в Эстонии численность тюленей улучшается уже 20 лет, то в Рижском заливе - последние пять лет.
Ивар Юсси, морской биолог и исследователь тюленей, является партнером Департамента окружающей среды в проведении государственного мониторинга. По его оценкам, численность серых тюленей неуклонно растет на протяжении последних десятилетий. По мнению Юсси, в некоторые годы более низкие результаты переписи были вызваны срывом переписи из-за погодных условий.