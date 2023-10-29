В Казахстане на шахте произошел взрыв: число погибших выросло до 42 человек

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42 человек, сообщило МЧС республики, в воскресенье, 29 октября. Ранее сообщалось о 35 жертвах. На поверхность удалось поднять тела 29 погибших. Поиски четырех шахтеров продолжаются. В аварийно-спасательных работах участвуют 10 отделений горноспасателей.

На шахте в ночь на 28 октября произошел взрыв метана. На момент аварии в шахте находились 252 человека, 205 шахтеров самостоятельно выбрались на поверхность. Глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов заявил, что шансы найти оставшихся людей очень малы, но спасатели не теряют надежды.

Передача шахты в собственность государства

Шахта принадлежит АО «АрселорМиттал Темиртау». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с этой компанией. В пресс-службе кабинета министров сообщили, что правительство Казахстана завершает оформление сделки с компанией по передаче права собственности на предприятие в пользу государства. Работа всех шахт «АрселорМиттал Темиртау» приостановлена.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (ч. 3 ст. 277 УК). Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.

Токаев встретился с близкими погибших шахтеров и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Он объявил 29 октября в Казахстане днем траура. Соболезнования в связи с гибелью шахтеров выразили президенты России, Беларуси, Киргизии, Франции и Узбекистана, а также МИД Турции.

Систематические аварии на шахтах «АрселорМиттал»

АО «АрселорМиттал Темиртау» входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками. ЧП на объектах компании, сопровождавшиеся в том числе гибелью людей, случались неоднократно.

Так, 17 августа на шахте «Казахстанская» загорелась конвейерная лента. В тот момент в шахте находились 227 человек, из которых 222 были эвакуированы, 13 человек пострадали и пятеро погибли. Пожар в шахте «Казахстанской» до сих пор не потушен. 27 августа пожар произошел на шахте «Саранская», тогда пострадавших не было.