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Samsung: телевизоры тоже нужно защищать от кибератак

BNS
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Телевизор Samsung The Wall. На фото менеджер по работе с ключевыми клиентами Samsung Эрко Энслинг.
Телевизор Samsung The Wall. На фото менеджер по работе с ключевыми клиентами Samsung Эрко Энслинг. Фото: Madis Veltman

Алари Пеннар, тренинг-менеджер по бытовой технике Samsung, отметил, что помимо смартфонов и компьютеров в домах людей есть множество других устройств, подключенных к Интернету, например телевизоры, которые также нуждаются в кибербезопасности.

«Важно понимать, что многие из наших домашних устройств сегодня являются, по сути, отдельными компьютерами. Они подключены к Интернету, в них есть процессор, и в этом смысле они очень похожи на классический компьютер. Это означает, что киберпреступник может использовать ваш телевизор или даже пылесос для доступа к домашней сети», - сказал Пеннар.

В качестве первого шага Пеннар рекомендует провести базовую кибергигиену в домашней сети Wi-Fi. Во-первых, обязательно смените пароль домашней сети Wi-Fi на другой, отличный от того, который был задан специалистом, установившим ее. «Иногда пароль Wi-Fi по умолчанию одинаков для всех моделей интернет-маршрутизаторов, и его несложно найти в Google. Так что, по сути, ваш пароль может быть легко найден в Интернете, поэтому стоит его изменить», - заявил Пеннар.

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