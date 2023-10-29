Samsung: телевизоры тоже нужно защищать от кибератак

«Важно понимать, что многие из наших домашних устройств сегодня являются, по сути, отдельными компьютерами. Они подключены к Интернету, в них есть процессор, и в этом смысле они очень похожи на классический компьютер. Это означает, что киберпреступник может использовать ваш телевизор или даже пылесос для доступа к домашней сети», - сказал Пеннар.