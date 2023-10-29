ДТП в Тартумаа: автомобиль с прицепом съехал в водоем, погибли два человека

Сегодня в 14:50 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Кооги, Тартумаа произошло дорожно-транспортное происшествие, где автомобиль Opel с прицепом, двигавшийся в направлении Табивере, свернул с дороги вправо и въехал в водоем рядом с мостом. В машине были обнаружены двое мужчин, которые, к сожалению, погибли в результате аварии.