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Эстония и Чехия проведут политические консультации

BNS
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Прага.
Прага. Фото: Caro / Ruffer / Caro / Ruffer

Эстония и Чехия начнут в понедельник в Праге политические консультации по вопросам, касающимся ЕС, а также войны России против Украины, сообщила, пресс-служба МИД Эстонии. С эстонской стороны их ходом будет руководить генеральный директор Европейского отдела Министерства иностранных дел Сийри Кёнигсберг.

На встречах в МИД Чехии и канцелярии премьер-министра будут обсуждаться двусторонние отношения, российская агрессия в Украине и поддержка Украины, стратегическая повестка дня ЕС, расширение ЕС и миграция. С чешской стороны переговорами будет руководить генеральный директор отдела по европейским делам Министерства иностранных дел Ярослав Курфюрст.

В Таллинне двусторонние консультации с Чешской Республикой откроются в четверг и пройдут под председательством вице-канцлера по политическим вопросам Кюллике Силласте-Эллинг.

Будут обсуждаться темы войны в Украине, санкции, влияние России своих восточных соседей, подготовка к очередному саммиту НАТО и другие актуальные вопросы внешней политики.

Чешскую делегацию возглавит политический директор Министерства иностранных дел Давид Конецкий.

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