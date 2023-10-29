Эстония и Чехия проведут политические консультации

На встречах в МИД Чехии и канцелярии премьер-министра будут обсуждаться двусторонние отношения, российская агрессия в Украине и поддержка Украины, стратегическая повестка дня ЕС, расширение ЕС и миграция. С чешской стороны переговорами будет руководить генеральный директор отдела по европейским делам Министерства иностранных дел Ярослав Курфюрст.

В Таллинне двусторонние консультации с Чешской Республикой откроются в четверг и пройдут под председательством вице-канцлера по политическим вопросам Кюллике Силласте-Эллинг.

Будут обсуждаться темы войны в Украине, санкции, влияние России своих восточных соседей, подготовка к очередному саммиту НАТО и другие актуальные вопросы внешней политики.