Эстония и Чехия проведут политические консультации

Эстония и Чехия начнут в понедельник в Праге политические консультации по вопросам, касающимся ЕС, а также войны России против Украины, сообщила, пресс-служба МИД Эстонии. С эстонской стороны их ходом будет руководить генеральный директор Европейского отдела Министерства иностранных дел Сийри Кёнигсберг.
На встречах в МИД Чехии и канцелярии премьер-министра будут обсуждаться двусторонние отношения, российская агрессия в Украине и поддержка Украины, стратегическая повестка дня ЕС, расширение ЕС и миграция. С чешской стороны переговорами будет руководить генеральный директор отдела по европейским делам Министерства иностранных дел Ярослав Курфюрст.
В Таллинне двусторонние консультации с Чешской Республикой откроются в четверг и пройдут под председательством вице-канцлера по политическим вопросам Кюллике Силласте-Эллинг.
Будут обсуждаться темы войны в Украине, санкции, влияние России своих восточных соседей, подготовка к очередному саммиту НАТО и другие актуальные вопросы внешней политики.
Чешскую делегацию возглавит политический директор Министерства иностранных дел Давид Конецкий.