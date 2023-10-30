Галерея ⟩ Путинисты послали хамский привет акции памяти жертв советских репрессий, прошедшей на Маарьямяэ

Акция в Таллинне 29 октября 2022 года. Фото: Ян Левченко

Мемориал жертвам коммунизма - комплекс, открытый в 2018 году к 100-летию Эстонской Республики. На его стенах запечатлены имена свыше 22000 жителей Эстонии, погибших от рук властей в ходе советской оккупации 1940-1991 годов. Места их захоронения неизвестны до сих пор. Всего в указанный период были убиты, депортированы и замучены в тюрьмах более 75000 жителей Эстонии. Мемориал Маарьямяэ посвящен памяти всех, кто пострадал от советского режима.

В Таллинне ключевым инициатором акции «Возвращение имен» выступило отделение ReForum Space, объединяющее российских активистов в изгнании с сочувствующими из Эстонии и других стран. Народу в этом году пришло меньше, чем в прошлом. Увы, сказалось и привыкание к войне, и сомнения в необходимости проведения подобных мероприятий за границей. В том числе на фоне развитой культуры памяти о репрессиях в Эстонии.

Тем не менее, организаторы убеждены, что такая перекличка важна. Не в последнюю очередь она указывает на то, что у российской оппозиции в изгнании есть голос, и заняты они не одним лишь бытовым выживанием в чужой стране. Понятно, что носителей этого голоса пытаются если не прямо напугать, то хотя бы напомнить, что в Эстонии достаточно продуктов путинской пропаганды и прямых сторонников вторжения России в Украину. С этой целью незадолго до акции на снегу были оставлены красноречивые следы.

Надпись перед мемориалом Маарьямяэ, авторы которой явно перепутали страну. Фото: ReForum Space Tallinn