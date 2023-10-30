В последнее воскресенье октября «Международный Мемориал» проводит в разных городах мира акцию «Возвращение имен», посвященную памяти жертв советских репрессий. Люди выходят на улицу и читают вслух имена погибших, чтобы дать памяти живой голос. 29 октября акция прошла у мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяэ в Таллинне. К ней подготовились и те, кому мешает память о страшных страницах истории. Собравшимся пришлось устранять вытоптанные на снегу скабрезные рисунки и литеру Z – след российской милитаристской пропаганды.
Галерея ⟩ Путинисты послали хамский привет акции памяти жертв советских репрессий, прошедшей на Маарьямяэ
Акция «Возвращение имен» исторически восходит к 30 октября 1974 года, который объявили Днем политзаключенного узники мордовских лагерей. После этого каждый год в этот день на ГУЛАГовских зонах устраивались голодовки и другие акции протеста и солидарности политзаключенных СССР.
30 октября 1989 года на волне «перестройки» и демократизации свыше трех тысяч человек не побоялись выйти к «большому дому» на Лубянке в Москве со свечами и встать в живую цепь вокруг гнезда советских спецслужб. Организаторы акции вдохновлялись среди прочего и опытом «балтийской цепи», прошедшей в августе того же года. При попытке организованного перехода к Пушкинской площади, где был запланирован митинг, активисты были разогнаны московским ОМОНом.
Уже через год на Лубянской площади появился так называемый Соловецкий камень - знак памяти жертв сталинских репрессий, а с 1991 года 30 октября получило официальный статус. Массовые акции «Возвращение имен», где люди читали поименные списки жертв, начали проводиться с 2007 года. В 2020-2021 годах власти Москвы перестали согласовывать акцию на Лубянской площади, ссылаясь на ковидные ограничения.
С 2022 года, то есть после начала полномасштабной войны в Украине, акция, по признанию активистов «Мемориала», стала своеобразной перекличкой: кто где сейчас, куда разъехались люди, из какой страны они теперь подают свои голоса? С появлением нового эмигрантского измерения акция приобрела особый смысл. Теперь это ритуал утверждения общей памяти поверх границ и других барьеров, которые разделяют людей на фоне войны.
Мемориал жертвам коммунизма - комплекс, открытый в 2018 году к 100-летию Эстонской Республики. На его стенах запечатлены имена свыше 22000 жителей Эстонии, погибших от рук властей в ходе советской оккупации 1940-1991 годов. Места их захоронения неизвестны до сих пор. Всего в указанный период были убиты, депортированы и замучены в тюрьмах более 75000 жителей Эстонии. Мемориал Маарьямяэ посвящен памяти всех, кто пострадал от советского режима.
В Таллинне ключевым инициатором акции «Возвращение имен» выступило отделение ReForum Space, объединяющее российских активистов в изгнании с сочувствующими из Эстонии и других стран. Народу в этом году пришло меньше, чем в прошлом. Увы, сказалось и привыкание к войне, и сомнения в необходимости проведения подобных мероприятий за границей. В том числе на фоне развитой культуры памяти о репрессиях в Эстонии.
Тем не менее, организаторы убеждены, что такая перекличка важна. Не в последнюю очередь она указывает на то, что у российской оппозиции в изгнании есть голос, и заняты они не одним лишь бытовым выживанием в чужой стране. Понятно, что носителей этого голоса пытаются если не прямо напугать, то хотя бы напомнить, что в Эстонии достаточно продуктов путинской пропаганды и прямых сторонников вторжения России в Украину. С этой целью незадолго до акции на снегу были оставлены красноречивые следы.
У активистов таллиннского ReForum Space также есть в распоряжении фотографии другого символа, с древних времен используемого в ритуалах оскорбления оппонентов. Только те, кто создавали эти рисунки в надежде унизить участников акции «Возвращение имен», не учли, что сидевшие в ГУЛАГе политические хорошо владели языком уголовников и никогда перед ними не пасовали. Шокировать и деморализовать их такими изображениями невозможно. Тогда как спровоцировать расследование - вполне.