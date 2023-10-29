В Махачкале толпы протестующих окружили аэропорт в ожидании прибытия самолета из Тель-Авива для «отлова евреев»

Речь идет о рейсе авиакомпании «Ред Вингс», который по расписанию прибывает в 19:00.

Телеграм-канал «Тут Дагестан» сообщает, что в аэропорту также собрались представители силовых структур. ВЧК-ОГПУ сообщает о бездействии силовиков.

Ранее в социальных сетях призывали всех собраться в местном аэропорту, чтобы «отлавливать евреев, пока они не разъехались». Протестующие обыскивают все машины

«Даже ОМОНовские машины проверяем», - заявил один из протестующих.

«Осторожно, новости» сообщает, что ведущие в аэропорт дороги перекрыты.

Десятки протестующих против прилета рейса из Израиля беспрепятственно вошли в здание терминала аэропорта Махачкалы. На кадрах видны сотрудники силовых служб, которые не оказывают сопротивления. На другом видео видно, как протестующие прорываются на территорию аэродрома.

Телеграм-канал «Утро Дагестан», призвавший жителей республики собраться в аэропорту, распространил видео, на котором протестующие требуют от мужчины, которого они приняли за еврея, проклятий на камеру вонючему Израилю.

Вскоре появились видно, на которых протестующие прорвались на взлетные полосы аэропорта в Дагестане. «Уважаемые пассажиры, на улице разъяренная толпа, которая не знает откуда мы прибыли и зачем. Вполне возможно мы тоже попадем под раздачу», - говорит капитан одного из самолетов.

Позже появились кадры, как протестующие окружили самолет авиакомпании «Ред Вингс», на котором могут находиться пассажиры из Тель-Авива. Толпа также прорвалась на крышу терминала, передает корреспондент «Известий». Сообщается, что в районе аэропорта начали глушить связь.