Предупреждение для водителей: ночью и рано утром на дорогах Эстонии может быть очень скользко!

Согласно прогнозу погоды, поздним вечером в всокресенье область дождя достигнет островов Западной Эстонии, а в ночь на понедельник распространится по континенту в восточно-северо-восточном направлении. Во многих местах идет снег мокрый снег, дождь идет также в Западной и Южной Эстонии. Временами идет сильный дождь. Утром на юге Эстонии может пойти ледяной дождь. Вечером и ночью температура воздуха и дорог преимущественно около нуля или чуть ниже нуля.