Предупреждение для водителей: ночью и рано утром на дорогах Эстонии может быть очень скользко!

Согласно прогнозу погоды, поздним вечером в всокресенье область дождя достигнет островов Западной Эстонии, а в ночь на понедельник распространится по континенту в восточно-северо-восточном направлении. Во многих местах идет снег мокрый снег, дождь идет также в Западной и Южной Эстонии. Временами идет сильный дождь. Утром на юге Эстонии может пойти ледяной дождь. Вечером и ночью температура воздуха и дорог преимущественно около нуля или чуть ниже нуля.
Днем во многих местах пройдут мокрый снег и дождь, на материке также выпадет снег, местами может пройти сильный дождь. Во второй половине дня в северо-восточной части континента пройдет ледяной дождь.
Во многих местах может образоваться лед, и на дорогах велик риск пробуксовки!
Транспортный департамент напоминает водителям, что скорость движения следует выбирать в зависимости от дорожных условий и что максимально разрешенная скорость движения не является обязательной. Если на автомобиле еще установлены летние шины, в департаменте рекомендуют не ездить ночью и завтра утром без крайней необходимости.