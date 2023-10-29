ГАЛЕРЕЯ ⟩ Открылись спортивные и игровые площадки дорожки Тондираба-Кадриорг

«Новая велосипедно-пешеходная дорожка – хороший пример того, как развитие района способствует поддержке здорового образа жизни. Мы хотим, чтобы у жителей было больше зеленых зон и возможностей для проведения спортивного досуга», – сказала старейшина управы Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В ходе строительства велосипедно-пешеходной дорожки вдоль нее было оборудовано несколько спортивных и игровых площадок, а также площадка для уличного баскетбола. До сегодняшнего дня площадки были закрыты ограждениями, так как процедура получения разрешения на использование еще не была завершена. Получение разрешения на использование подразумевает проверку оборудования площадок на соответствие стандартам и требованиям безопасности.

Велосипедно-пешеходная дорожка Тондираба-Кадриорг была открыта в августе этого года. Новый участок дороги длиной 1,1 км в основном проходит параллельно улице Лийкури. В будущем велосипедно-пешеходная дорожка станет частью зеленого коридора, который свяжет Кадриорг с восточной границей города.

Зоны движения пешеходов и велосипедистов на дорожке разделены, при этом пешеходная зона вымощена брусчаткой, а велосипедная дорожка – покрыта асфальтом. Для любителей бега рядом с пешеходной дорожкой проложена покрытая измельченной корой беговая дорожка.

Вдоль пешеходно-велосипедной дорожки построены карманы для отдыха, оборудованные скамейками и урнами для мусора. Для велосипедистов на дорожке установлен велонасос, две стойки для обслуживания велосипедов и 12 велосипедных парковок. Кроме того, вдоль дороги высажено большое количество деревьев и созданы благоустроенные зоны, превращающие ее в зеленый оазис.