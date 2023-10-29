Департамент: в Таллинне увеличилось число бездомных

В Таллинне растёт число бездомных, а приюты и ночлежные дома практически полностью заполнены. Среди тех, у кого нет крыши над головой, становится все больше женщин, пишет Rus.ERR.
«Мы отмечаем рост числа людей, нуждающихся в помощи в целом. Мы открыли новый ночлежный дом на месте одного старого, и это, безусловно, тоже повлияло на рост числа бездомных людей, если сравнивать с прошлым годом», - говорит глава Департамента социального обеспечения и здравоохранения Раймо Саади.
По словам директора Таллиннского центра социальной помощи Керсти Пыльдемаа, ночлежки в Таллинне заполнены под завязку.