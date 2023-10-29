Департамент: в Таллинне увеличилось число бездомных

«Мы отмечаем рост числа людей, нуждающихся в помощи в целом. Мы открыли новый ночлежный дом на месте одного старого, и это, безусловно, тоже повлияло на рост числа бездомных людей, если сравнивать с прошлым годом», - говорит глава Департамента социального обеспечения и здравоохранения Раймо Саади.