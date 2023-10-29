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Департамент: в Таллинне увеличилось число бездомных

rus.postimees.ee
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Бездомные.
Бездомные. Фото: PETAR PETROV/AP

В Таллинне растёт число бездомных, а приюты и ночлежные дома практически полностью заполнены. Среди тех, у кого нет крыши над головой, становится все больше женщин, пишет Rus.ERR.

«Мы отмечаем рост числа людей, нуждающихся в помощи в целом. Мы открыли новый ночлежный дом на месте одного старого, и это, безусловно, тоже повлияло на рост числа бездомных людей, если сравнивать с прошлым годом», - говорит глава Департамента социального обеспечения и здравоохранения Раймо Саади.

По словам директора Таллиннского центра социальной помощи Керсти Пыльдемаа, ночлежки в Таллинне заполнены под завязку.

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