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За неделю электричество на бирже подорожало почти в два раза

rus.postimees.ee
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Электричество. Иллюстративное фото.
Электричество. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

На минувшей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 13,1 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.

По сравнению c предшествовавшей неделей биржевой тариф вырос на 48,8%, свидетельствуют данные торговой площадки.

Дешевле всего электричество на бирже стоило в воскресенье когда среднесуточная цена составила 5,1 цента за киловатт-час, а самым дорогим было в понедельник - почти 17 центов.

До этого средняя недельная цена на электричество была ниже отметки в 10 центов за киловатт-час четыре недели подряд.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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