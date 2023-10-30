За неделю электричество на бирже подорожало почти в два раза

На минувшей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 13,1 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.
По сравнению c предшествовавшей неделей биржевой тариф вырос на 48,8%, свидетельствуют данные торговой площадки.
Дешевле всего электричество на бирже стоило в воскресенье когда среднесуточная цена составила 5,1 цента за киловатт-час, а самым дорогим было в понедельник - почти 17 центов.
До этого средняя недельная цена на электричество была ниже отметки в 10 центов за киловатт-час четыре недели подряд.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.