Цены на топливо могут значительно вырасти

По данным немецкого аналитического центра, в 2027 году цены на ископаемое топливо могут вырасти почти на 40 центов за литр, поскольку система торговли квотами на выбросы парниковых газов будет распространяться и на транспортный сектор. Министерство климата более скромно в своих оценках и ожидает, что рост цен составит до 10%, пишет Rus.ERR.