Фото ⟩ После пожара от частного дома остались одни стены

В воскресенье, 30 октября, вечером на улице Ристи возле кладбища Раади в Тарту загорелся частный дом. В результате пожара люди не пострадали, но серьезно поврежден дом.
Сообщение о пожаре на улице Ристи в Центр тревоги поступило в 16.45. Прибывшие на место спасатели через полчаса взяли огонь под контроль.
Мать и двое взрослых сыновей, проживавшие в доме, смогли выбраться из здания самостоятельно и не нуждались в медицинской помощи.
В результате пожара дом получил внешние повреждения. Однако наибольший ущерб был нанесен внутри здания, где была уничтожена большая часть интерьера.