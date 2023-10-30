Фото ⟩ После пожара от частного дома остались одни стены

Сообщение о пожаре на улице Ристи в Центр тревоги поступило в 16.45. Прибывшие на место спасатели через полчаса взяли огонь под контроль.

Мать и двое взрослых сыновей, проживавшие в доме, смогли выбраться из здания самостоятельно и не нуждались в медицинской помощи.