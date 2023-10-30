Фото и видео ⟩ Вандал разбил все окна салона красоты

«Частично разбиты окна салона, но большая часть окон домовладельца тоже разбита», — рассказал Айвар Лукс, чей салон красоты Ann Beauty расположен на втором этаже здания на улице Кауба, 14 в центре Курессааре.

По словам Лукса, окна в салоне разбивали несколько раз. «Летом, когда были каникулы, тоже разбивали, сейчас то же самое на каникулах», - сказал Лукс.

Камера наблюдения зафиксировала вандализм, произошедший во время летних школьных каникул, когда на каждом окне было разбито по одному окошку, на этот раз ущерб больше.

Перед этим были разбиты окна и в соседнем бывшем здании Saarte Trükikoda. По словам владельца салона, в здания никто не проникал, просто вандализм. «Кажется, будто бьют металлическим предметом, автомобильным ключом, маленьким молотком или чем-то в этом роде», - добавил Лукс.

Владелец здания, у которого салон арендует помещения, в настоящее время находится за границей, но в курсе ситуации.

«Это уже третий раз за год!» - сказал владелиц здания Марго Яэ, у которого также была установлена на здании камера видеонаблюдения, записи которой каждый раз передавались в полицию вместе с заявлением. Несмотря на это, вандалов до сих пор не поймали.

«Похоже, это особенность этого района», - сказал Яэ, имея в виду также разбитые окна в соседней бывшей типографии и предыдущие инциденты со зданием на улице Кауба, 14.

К счастью, окна JR Pizza на первом этаже того же здания остались целы, разбиты только окна второго этажа.

«Полиции известно об этих случаях, и мы начали производство по делу о проступке, чтобы выяснить обстоятельства случившегося», - сказал руководитель процессуальной группы Курессаареского отделения полиции Прийт Сепп.