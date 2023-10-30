Тянак, занявший на ралли Центральной Европы третье место, обратился к организаторам с одним пожеланием

Тянак начал Центральноевропейское ралли с победы в зрительском заезде, но затем уже не смог конкурировать с более быстрыми. Тянак шел на четвертое место, но субботняя ошибка Элфина Эванса помогла чемпиону мира 2019 года подняться на третье место.

В конечном итоге Тянак проиграл победителю ралли Тьерри Невиллу (Hyundai) почти две минуты. Калле Рованперя (Toyota), двукратный чемпион мира, занял второе место.

«Сами спецучастки, конечно, были сложными. Чехия сильно отличалась от Австрии и Германии. Погода добавила остроты и усложнила задачу. Здесь было все необходимое для ралли WRC», — сказал Тянак на пресс-конференции после гонки.

Однако он подчеркнул, что на Центральноевропейском ралли следует больше заниматься шоу и больше предлагать зрителям. По словам Тянака, и стартовый, и финишный подиумы были слабоватыми с точки зрения зрелищности.

«Мы знали о спецучастках Чехии. Однажды я участвовал в ралли Барума и знаю, насколько трудны чешские дороги, особенно когда идет дождь. Трудно сравнивать трассы разных стран, потому что в пятницу у нас была экстремальная погода, а потом она становилась все лучше и лучше. В субботу мы смогли лучше понять, каковы лимиты», — продолжил Тянак.

В этом сезоне остался только один этап — Ралли Японии в середине ноября. Чего от этой гонки ожидает эстонец?