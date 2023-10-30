Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию. Об этом рассказал глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов в интервью украинской службе «Радио Свобода».
Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу
Нынешний контракт о транзите газа был заключен в 2019 году, он будет действовать до конца 2024 года. Запросов от европейских компаний о продлении договора пока не поступало, подчеркнул Чернышов.
«Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится – транзит остановится», – сказал он в интервью.
Также глава «Нафтогаза» рассказал, что Украина не стала досрочно разрывать контракт, так как в российском газе нуждаются страны Евросоюза. Также он заверил, что отказ от досрочного разрыва не связан с опасением судебных исков от «Газпрома».
Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает 31 декабря 2024 года. Согласно ему, Россия обязалась за пять лет поставить 225 млрд кубометров газа и заплатить за транзит Украине.