Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу

Нынешний контракт о транзите газа был заключен в 2019 году, он будет действовать до конца 2024 года. Запросов от европейских компаний о продлении договора пока не поступало, подчеркнул Чернышов.

«Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится – транзит остановится», – сказал он в интервью.

Также глава «Нафтогаза» рассказал, что Украина не стала досрочно разрывать контракт, так как в российском газе нуждаются страны Евросоюза. Также он заверил, что отказ от досрочного разрыва не связан с опасением судебных исков от «Газпрома».